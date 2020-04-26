中市「城鎮之心計畫」賺進3400萬 中央補助六都跑第一

年輕人刺青常被視為變壞的徵兆，近年韓流當道，韓國人喜歡的微刺青用色輕淡，圖案簡單，又能低調表現個性，被台灣哈韓族高度接受，並逐漸擴及到不排斥刺青的年輕族群，在身體不顯眼處微刺青小露性感，翻轉一般人對刺青的負面刻板印象。

2020-04-26 00:08