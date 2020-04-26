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中市「城鎮之心計畫」賺進3400萬 中央補助六都跑第一

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
內政部補助新社區復盛公園綠美化整建計畫。圖/台中市都發局提供
內政部補助新社區復盛公園綠美化整建計畫。圖/台中市都發局提供

台中市6項「城鎮之心」提案獲內政部營建署補助，總經費達3440萬元，核定件數及經費，六都第一！

市府提案包括外埔農會倉庫周邊空間綠美化、霧峰坑口公園及周邊改善計畫、和平區原民聚落環境整備計畫、石岡綠廊觀光產業興計畫、新社區復盛公園綠美化整建計畫、大安區濱海聚落環境整備計畫等6案。

未來6項提案將納入地方創生計畫，都發局表示，中央為推動地方創生計畫，國發會特別匡列內政部城鎮之心工程計畫預算，透過市府地方創生主責機關研考會，協助各優先發展地區公所地方創生計畫提案。

都發局將協同環境景觀總顧問，輔導各提案區公所，整合在地資源，導入城鎮之心工程，平衡城鄉發展，促成地方生機、生產及生態。

內政部補助石岡綠廊觀光產業興計畫。圖/台中市都發局提供
內政部補助石岡綠廊觀光產業興計畫。圖/台中市都發局提供

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