中市「城鎮之心計畫」賺進3400萬 中央補助六都跑第一
台中市6項「城鎮之心」提案獲內政部營建署補助，總經費達3440萬元，核定件數及經費，六都第一！
市府提案包括外埔農會倉庫周邊空間綠美化、霧峰坑口公園及周邊改善計畫、和平區原民聚落環境整備計畫、石岡綠廊觀光產業興計畫、新社區復盛公園綠美化整建計畫、大安區濱海聚落環境整備計畫等6案。
未來6項提案將納入地方創生計畫，都發局表示，中央為推動地方創生計畫，國發會特別匡列內政部城鎮之心工程計畫預算，透過市府地方創生主責機關研考會，協助各優先發展地區公所地方創生計畫提案。
都發局將協同環境景觀總顧問，輔導各提案區公所，整合在地資源，導入城鎮之心工程，平衡城鄉發展，促成地方生機、生產及生態。
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