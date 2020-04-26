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原本無肉不歡 她吃素一年體重少了25公斤
彰化和美鎮慈濟志工於疫情期間仍積極推動健康蔬食飲食，這個周末帶著福慧珍粥、養樂多、蔬食餐盒等到彰化瑪撒露教會推廣茹素防疫。瑪撒露教會牧師高秋美指出，過去原住民的主食幾乎都以肉食為主，慈濟人常來接觸，準備許多多蔬菜水果等，教友的飲食也會跟著改變。
慈濟人醫會醫師林榮威分享，愛護地球不分宗教和種族，自己吃素30幾年沒有高血酯、高血糖、高血壓等三高問題，在醫學角度上，植物性蛋白比動物性的蛋白質還要好。
原住民協會張淑君也說，去年發願一天要兩餐素食，原本體重88.4公斤，茹素一年現在62公斤，張淑君認為吃素是體內環保，身體變健康、輕盈，也減少碳足跡。
彰化和美鎮瑪撒露教會是由牧師高秋美創建，瑪撒露的排灣族語是「感謝與信任」，是彰化原住民的信仰中心，教會成立近17年，從收養個位數的小孩，增加至今近百位。
高秋美指出，部分原住民的人生及婚姻受到酗酒影響，2001年的她也是一樣，就在她婚姻出問題時有改變的勇氣，也開始輔導婦女，從原本一人成立的教會，後來近百位教友也一起投入輔導，成立中途之家是為了幫助迷途者，能像她一樣重新找回人生正確的方向。
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