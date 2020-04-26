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11社福機構製作2萬口罩套 中市府4月底送各社區防疫
台中市政府與11個社福單位合作製作2萬個口罩套，提供全市社區第一線服務人員使用，做好社區防疫整備。
市府都發局指出，社區物管及保全人員是社區最前線工作，市府與「麥子庇護工場」「社團法人台中市自閉症教育協進會(肯納工作坊)」「財團法人台中市私立信望愛智能發展中心(東勢小作所)」等社福單位合作，製作口罩套，給社區的管理服務、保全人員。
台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會、台中市公寓大廈管理職業工會與台中市保全商業同業公會協助發送，預計4月底前完成2萬份口罩套發放作業。
市府也提供消毒噴霧桶100個，社區可借用，逕洽台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會。
都發局強調，市府將持續協助社區作好防疫整備，透過「樂居管家」line群組，定期推播防疫資訊與社區最常關心的補助、諮詢輔導事宜，在防疫期間協助社區即時整備應變。
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