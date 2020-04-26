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5月1日起線上買中市停車月票有好康 最多九折省720

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市推出線上買停車月票，一次買半年打九折。圖/台中市交通局提供
台中市推出線上買停車月票，一次買半年打九折。圖/台中市交通局提供

台中市政府交通局5月1日起推出線上買停車月票享95折優惠，單筆一次購買3個月以上，享9折優惠，買6個月最多可省720元。

交通局指出，每月1日至20日開放訂購次月起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，路外場停車月票最多預購3個月。

交通局長葉昭甫指出，線上買停車月票，民眾不受政府機關辦公時間限制，並省去排隊與交通時間，因應疫情推出折扣優惠，防疫省荷包。

民眾可至台中市停車管理處官方網站(https://tcparking.taichung.gov.tw/ParkWeb)線上購買月票，利用信用卡丶超商代碼繳費(歐付寶)交通局將採掛號郵寄月票，民眾免付掛號郵資，金流處理工本費用則由購買者負擔。信用卡付費工本費月票金額1.8%；超商代碼繳費工本費每筆26元。

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