彰化2電影院27日起暫歇業 剩員林影城正常營業

受到武漢肺炎疫情影響，彰化市2間電影院因片源不足，宣布4月27日起暫停營業，但員林市員林影城不畏疫情，以降低票價及設梅花座因應，成為彰化唯一正常營業的電影院。

彰化縣有3間電影院，分別為彰化市的彰化大戲院、台灣大戲院以及員林市的員林影城，不過彰化大戲院和台灣大戲院在日前貼出公告，指稱因片源不足，戲院將自4月27日起暫停營業，直到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平息後再恢復營業。

至於位於員林市的員林影城，擁有4間放映廳，受到這一波疫情影響，宣布全票票價從新台幣200元降為180元，每一場觀眾人數上限設為40人，座位也採梅花座，進場的觀眾一律要量體溫以及用酒精消毒雙手，業者也排出4月底要上映的電影，宣示會繼續營業。

記者嘗試詢問影城業者對於疫情的看法，業者不願表示意見，但有與內部員工熟識的人士指出，電影院員工只有一半人上班，目前電影院的片單已經排到5月，影城至少會營業到5月中旬，在彰化市的2間電影院暫停營業之後，也希望愛看電影的民眾來員林看電影。

員林影城位於員林市南昌路，和員林綜合市場共構，市場一樓為攤位，二樓為商店街，三樓則為電影院，而員林綜合市場在民國70年落成時，三樓有日新戲院、真善美大戲院以及員林大戲院進駐，後來3間電影院整合成1間，名為員林影城，員林影城曾在民國100年4月關門，不過當年7月又重新開幕，放映設備以及裝潢等全部更新，成為南彰化唯一1間電影院。