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影／玉山超前布署人流管制 想登玉山如同中樂透難
玉山國家公園防疫從嚴管制，除排雲山莊住宿人數限制60人，塔塔加遊憩區三處停車場也採人流管制，小型車容限定121個停車位、機車10個停車位，就封閉停車格，透過廣播和電子布告欄，提醒車輛不要進入或改到其他景點，避免人員多度聚集，讓山友哀嘆，最近想要攀登玉山，中簽機率比樂透還難。
清明連假南部、東部風景區湧現大量旅遊潮，中央防疫指揮中心發布11個景點國家級警報，避免人潮過度集中；玉山國家公園管理處配合防疫，也從清明連假後實施總量管制。
玉管處副處長林文和說，以遊客最常去的塔塔加遊憩區來說，東埔山、塔塔加、上東埔三個停車場，總共容留數為大型車30輛、小型車121輛、機車10輛，當容量達到6成時，就會以廣播停醒遊客注意，達到8成時就禁止車輛進入。因為停車位數量不多，因此上午11時就達管制標準，因遊客都會停留半天到一天，因此會以廣播告知後面車輛及早改到附近其他景點旅遊，免得白跑一趟，
玉而考量室內社交距離1.5公尺，玉山主峰排雲山莊住宿從116人縮減到60人，15座山屋人數也全砍半，減少室內人員聚集感染風險，園區戶外步道，也設有提醒告示，呼籲遊客保持1公尺社交距離。
另外，玉山單攻部分每日名額也僅開放60個，同樣都得抽籤，雖可遞補但僅限當日，隔日便需重抽，因此玉山登山人數每天最多120人，玉山是熱門登山路線，原本中籤就很難，從嚴防疫後，中籤機會更少了一大半，許多山友一抽再抽就是抽不中，大嘆沒想到新冠肺炎疫情，讓登玉山難如登天。
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