中市三階段防疫擴大兵推 假想全市350人確診管制

因應武漢肺炎疫情，中市府今天舉行「擴大管制超前部署兵棋推演」，分為三階段模擬台中全市確診人數達350例且逐日上升，進行擴大管制，限制民眾外出，以及後續恢復措施。

根據衛福部疾管署資料，台中市截至今天共有40例確診。市府今天兵推模擬武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案快速增加，造成疫情在社區出現大規模傳播，驗證各局處應變處置SOP，及協調、整合、指揮與調度能力。衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬也到場督導兵推情形。

依台中市全民防疫整備及演練計畫，分為3階段17項議題進行兵推，其中第一階段「擴大管制整備期」，模擬全市確診總人數已達350例且逐日上升，經中央下達命令如未進行積極性管制作為，將無法有效控制疫情，市府必須盡速規劃相關管制措施與物資盤點。

第二階段「擴大管制執行期」，開始實施擴大管制，限制民眾外出活動，但因民眾不熟悉相關規定，致使違規情形頻仍，另因確診人數及疑似病例快速增加，使醫院收治量能大受影響，且學生就學、弱勢族群照護及垃圾清運等受到衝擊，只好由市府各局處加強應變。

第三階段「擴大管制復原期」，模擬轄內連續7天無確診個案，疫情狀況明顯趨緩，提請中央評估解除管制，並加強公共區域清潔消毒，並確認交通及大眾運輸順暢，另外在疫情期間因管制所造成的商家及勞工權益受損，及後續經濟復甦也需積極協助。

盧秀燕表示，防疫兵推並非外傳的「封城演習」，市民仍可照常生活、人車照行，相信兵推結束後，台中要封城的消息就會不攻自破，透過內部會議推演，制定各局處因應策略，讓台中在疫情防堵與處理更有準備，也讓市民安心。