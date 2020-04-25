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影／盧秀燕救一中商圈 1000元有找搞定三餐
國軍敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點選在台中一中校門口，連帶影響周邊一中商圈，業者大嘆，過去一周業績掉到剩1成，不知日子怎麼過下去，希望市府多消毒、要紓困、救商機。
台中市長盧秀燕今天下午帶頭到一中商圈消費，她說，「市長、議員都來消費，代表商圈很安全」，上午忙著防疫兵推沒吃早餐，下午來一中商圈買早午餐。
盧逛了半小時，她分享，自己花幾百塊就買了一中豪大雞排、黑糖珍珠鮮奶、章魚小丸子、甘蔗青茶、韓式炒年糕，最後離開前又買到最想吃的「老窗白糖粿」，非常開心，「不只買到早餐、午餐、連晚餐也搞定了。」
她又自挑腰包多買了雞排、珍珠奶茶、多樣炸物給議員陳政顯、陳文政和幕僚們，又買給採訪的媒體，帶頭刺激消費。
一中商圈主委陳信志表示，新冠肺炎疫情剛發生商圈業績已掉2-3成，上周發生敦睦艦隊阿兵哥事件，「瞬間降到谷底，剩不到2成，每家攤商都唉唉叫」，市長盧秀燕親自帶頭消費拚經濟，她有去廁所、去購物，大家防疫都做很好，消費者不要再害怕來一中商圈。
陳信志表示，台中有推出「商圈消費券」，4月20日起在台中市立案輔導的一中、逢甲等各大商圈消費滿200元，就可獲得20元商圈消費券，除此之外，還希望能再多加強消毒，有更多刺激消費的方案都很好。
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