快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小工廠產品賣60國 神力女超人讚：高手在名間

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
裕仁工業研發自行車橡膠補胎片行銷全球60多國，是單車界隱形冠軍，今天40周年慶，政壇和單車界神力女超人立委許淑華（右）陳榆妡都向執行長蘇清豪祝賀。圖／讀者提供
裕仁工業研發自行車橡膠補胎片行銷全球60多國，是單車界隱形冠軍，今天40周年慶，政壇和單車界神力女超人立委許淑華（右）陳榆妡都向執行長蘇清豪祝賀。圖／讀者提供

高手真的在「名間」，南投縣名間鄉裕仁工業是員工不到40人的小工廠，卻是全球前三大自行車橡膠補胎片大廠，品牌「飛鴿PAX」行銷全球60多個國家，創造每年2億多元營收，今天是裕仁40周年慶，竟吸引政壇和自行車界神力女超人許淑華和陳榆妡站台，肯定裕仁在單車界為台灣爭光。

裕仁工業位在名間鄉中山村，要進去得走產業道路，沿路都是茶園，普通鐵皮工廠，貨車進出卸貨，將一塊塊自行車橡膠補胎貼片，銷往全世界。

今天是裕仁工業40周年慶，除了相關同業道賀外，以神力女超人著稱的立委許淑華和自行車美女陳榆妡也同場站台慶賀。許淑華說，當立委多年來是第一次走進裕仁，這才知道原來自行車界的隱形冠軍隱身在名間鄉，而且行銷全球60多國家，也覺得企業的管理必須要有新的元素才能永續經營「未來我也會多花時間走入企業，在立法院設法幫助大家解決所碰到的困境」。

單車界美女陳榆妡常以神力女超人裝扮參與自行車活動，被稱為自行車界神力女超人，她說，她熱愛騎自行車，每個月都會參賽，而在戶外訓練時經常會遇到道路崎嶇，經常因為破輪須找人幫忙，後來得知有簡易DIY補胎片，後來更發現這麼方便的補胎片就是台灣自己生產，讓她相當自豪，她也幫忙代言。

裕仁工業執行長蘇清豪說，因為工廠位置偏僻，加上自行車橡膠補胎片讓人感覺「做黑手」，裕仁也曾面臨傳統產業人才流失，產能無法提升困境。

為了扭轉員工跟外界看法，他帶頭成立讀書會，跟員工分享讀書心得，今年4月考上東海大學EMBA高階CEO班充實管理智能，今天更揭為公司的新LOGO揭幕，並規劃豪華餐廳、中央廚房，營造更好的工作環境，希望帶著員工衝刺全球市場，繼續為台灣產業打拚。

單車界神力女超人陳榆妡熱愛自行車，經常DIY修車，才知道常用的橡膠補胎片是生產製造。圖／讀者提供
單車界神力女超人陳榆妡熱愛自行車，經常DIY修車，才知道常用的橡膠補胎片是生產製造。圖／讀者提供
裕仁工業是名間鄉不到40人的小工廠，但生產自行車橡膠補胎片行銷全球60多國。圖／讀者提供
裕仁工業是名間鄉不到40人的小工廠，但生產自行車橡膠補胎片行銷全球60多國。圖／讀者提供
裕仁工業是鄉間工廠，但研發自行車橡膠補胎片行銷全球60多國，今天是40周年慶，政壇和單車界神力女超人立委許淑華（右）陳榆妡都到場祝賀。圖／讀者提供
裕仁工業是鄉間工廠，但研發自行車橡膠補胎片行銷全球60多國，今天是40周年慶，政壇和單車界神力女超人立委許淑華（右）陳榆妡都到場祝賀。圖／讀者提供

自行車 許淑華 周年慶

延伸閱讀

質疑聲中 黃珊珊：北市口罩販賣機如期擴辦

助偏鄉國小防疫 立委許淑華贈5千張額溫卡

影／5000張額溫卡送學童 許淑華：為偏鄉防疫盡分心力

國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？

相關新聞

黃金花海超越社交距離 花壇虎山岩賞金針花人潮爆滿

新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，造成交通阻塞，金針山花...

影／盧秀燕救一中商圈 1000元有找搞定三餐

國軍敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點選在台中一中校門口，連帶影響周邊一中商圈，業者大嘆，過去一周業績掉到剩1成，不知日子怎麼...

影／台中一中商圈業績慘澹 盧秀燕帶頭刺激消費

敦睦艦隊染疫風波重創一中商圈經驗，台中市長盧秀燕今天下午前往購餐，並關心店家營運狀況。她在受訪時表示，今天特地來一中商圈...

影／小工廠產品賣60國 神力女超人讚：高手在名間

高手真的在「名間」，南投縣名間鄉裕仁工業是員工不到40人的小工廠，卻是全球前三大自行車橡膠補胎片大廠，品牌「飛鴿PAX」...

影／一中商圈「攏嘸人」 攤商向盧秀燕陳情「救商機」

台灣出現首宗艦隊群聚感染，國防部召回軍艦隊人員在台中一中集合足跡到過一中商圈，台中市疫調完畢、公布足跡店家資訊、店家皆已...

彰化縣三區域排水下雨就淹水 彰縣府2977萬元年底修好　　

台灣米倉在彰化，彰化米倉在彰南，彰化縣政府獲中央核定今年1.45億元改善區域排水，其中2200萬元將改善埤頭鄉的萬興排水...

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

南投縣日月潭水位持續下探，今天上午水位僅剩742.53，已經低於封閉碼頭警戒線743公尺，創下15年來最低水位記錄，加上...

疫情沒在怕 彰縣特級白蘆筍每支100元直送星級餐廳

新冠肺炎疫情重創餐飲業，頂級消費卻不受影響，彰化縣農會埤頭農場種植的特級白蘆筍每公斤600元，產地直送五星級餐廳，以每公...

防疫期間科技探視 周休長照機構阿公阿婆熱線話家常

周休二日是視訊省親日，彰化榮家主動提供行動載具並為住民操作，讓家屬和住民「定期會面」，遠距噓寒問暖，彌補住民因彰化縣政府...

首獎3萬6千元！台中「公園未來式」大專院校競圖起跑

台中的公園你做主！公園綠地為居民提供休閒與社交活動場域，隨著公園樣態演變，城市也注入不同的人文與活力，台中市建設局舉辦「...

愛心助菜農家扶！立委發起義賣1000高麗菜半小時完銷

立委張廖萬堅因應新冠肺炎疫情導致許多產業受衝擊，農民生計、公益團體勸募都受嚴重波及，邀企業家、民代投身公益，今天上午10...

不被疫情打垮 她的咖啡館變團購中心衝出亮眼業績

台中北屯的左岸巴黎香草咖啡館原本生意不錯，假日一位難求，今年初受疫情衝擊，消費者來店消費減少，僅靠熟客支撐業績，老闆余酈...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

沒加入工會、沒勞保 攤販領不到勞工紓困

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。