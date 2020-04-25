影／小工廠產品賣60國 神力女超人讚：高手在名間

高手真的在「名間」，南投縣名間鄉裕仁工業是員工不到40人的小工廠，卻是全球前三大自行車橡膠補胎片大廠，品牌「飛鴿PAX」行銷全球60多個國家，創造每年2億多元營收，今天是裕仁40周年慶，竟吸引政壇和自行車界神力女超人許淑華和陳榆妡站台，肯定裕仁在單車界為台灣爭光。

裕仁工業位在名間鄉中山村，要進去得走產業道路，沿路都是茶園，普通鐵皮工廠，貨車進出卸貨，將一塊塊自行車橡膠補胎貼片，銷往全世界。

今天是裕仁工業40周年慶，除了相關同業道賀外，以神力女超人著稱的立委許淑華和自行車美女陳榆妡也同場站台慶賀。許淑華說，當立委多年來是第一次走進裕仁，這才知道原來自行車界的隱形冠軍隱身在名間鄉，而且行銷全球60多國家，也覺得企業的管理必須要有新的元素才能永續經營「未來我也會多花時間走入企業，在立法院設法幫助大家解決所碰到的困境」。

單車界美女陳榆妡常以神力女超人裝扮參與自行車活動，被稱為自行車界神力女超人，她說，她熱愛騎自行車，每個月都會參賽，而在戶外訓練時經常會遇到道路崎嶇，經常因為破輪須找人幫忙，後來得知有簡易DIY補胎片，後來更發現這麼方便的補胎片就是台灣自己生產，讓她相當自豪，她也幫忙代言。

裕仁工業執行長蘇清豪說，因為工廠位置偏僻，加上自行車橡膠補胎片讓人感覺「做黑手」，裕仁也曾面臨傳統產業人才流失，產能無法提升困境。