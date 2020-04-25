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五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

影／一中商圈「攏嘸人」 攤商向盧秀燕陳情「救商機」

聯合報 / 記者喻文玟趙容萱／台中即時報導
新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影
新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影

台灣出現首宗艦隊群聚感染，國防部召回軍艦隊人員在台中一中集合足跡到過一中商圈，台中市疫調完畢、公布足跡店家資訊、店家皆已消毒完畢，可是一周過去了，商圈業績更慘澹。今天周末假日明顯沒有人潮，台中市長盧秀燕午後到商圈消費，業者訴苦「需要紓困、救回商機。」

盧秀燕今天下午到一中商圈消費，帶頭示範「商圈很安全」，業者紛紛向她陳情，訴苦過去一周業績又下滑。謝姓漢堡店店員說，假日中午用餐時間客人應該很多，業績至少有一半以上靠外賣撐場。

賣壽司的謝姓老闆說，敦睦艦隊足跡爆發後，業績掉到1成，周六午後人潮應該很多，至少要有100名消費者，今天到下午1點半僅20人點餐，不斷搖頭「新聞一直報，都沒人敢來」。

蘇姓辣炒年糕店長跟盧秀燕說，疫情發生後生意掉剩下5成，敦睦艦隊集合點在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，她跟盧說：「我選票頭給妳的，對妳有信心，希望政府能有貸款的紓困方案。」盧馬上派經發局長解說。

盧秀燕表示，貸款每家業者、規模狀況不一樣，會請經發局協助攤商，另外。台中推出「紓困九箭」的「第三箭：商圈消費券」，市民朋友4月20日起在台中市立案輔導的一中、逢甲等各大商圈消費滿200元，就可獲得20元商圈消費券，上千店家也推出優惠折扣。

經發局表示，消費者反應熱烈，推出5天已發出超過7萬張20元消費券，預估可創造超過5000萬元經濟效益。

新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影
新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影
新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影
新冠肺炎疫情發生後，一中商圈生意掉剩下5成。敦睦艦隊爆發集體染疫，集合點又在中一中，過去一周業績不到2成，攤商都還要付房租，紛紛向市長盧秀燕陳情「救商機」。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 台中市 消費券

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