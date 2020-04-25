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黃金花海超越社交距離 花壇虎山岩賞金針花人潮爆滿

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，造成交通阻塞，金針山花間則是擠滿人潮，還有許多民眾排著長長隊伍，等著品嘗廟方提供的炸金針花酥酥美味。

虎山巖寺旁山丘種植適合平地的新品種金針花台東7號，色澤金黃，現場超過3萬株的金針花，讓虎山巖旁的山丘在4、5月間變成一片耀眼金黃花海，吸引眾多民眾前來賞花。

虎山岩左側近5分地山丘，種植適合平地的新品種金針花台東7號，色澤金黃，約在4、5月間盛開，也就是母親節前後，而金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，這時最是應景，而一般民眾最有印象的金針花美景是在花蓮、台東，不過卻是七、八月間才綻放。因此，西部民眾不必迢迢赴花、東山區，可以就近前來花壇賞金針花。

花壇虎山岩金針花海連日來大爆發，滿山黃澄澄，像是一座黃金山。由於，今天揮別陰雨天氣，陽光露臉，正是風和日麗的景象，又逢周六，許多民眾扶老攜幼前往賞花，因此造成通往虎山岩的道路為之塞車，停車場也爆滿，甚至還有包遊覽車前來，勞動警方派員到場維持交通秩序。

由於人潮甚多，雖然廟方設置禁止進入花間踩踏，仍有不少民眾忘情進入拍照，造成部分枝葉或花朵損傷，虎山岩管委會主委黃慈啟說，花期到持續到5月底，希望民眾想賞花要趁早，也切記不要踩踏或攀折金針花，好讓更多人可以欣賞。

目前正值疫情期間，雖然廟方一再提醒民眾儘量保持戶外1公尺、戶內1.5公尺社交距離，但人潮實在太多，有實際困難，還好多數民眾都戴口罩，可減少傳染的風險。

新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，造成交通阻塞。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，造成交通阻塞。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩除了有金針花海可以欣賞，廟方還炸金針花免費供民眾品嘗。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩除了有金針花海可以欣賞，廟方還炸金針花免費供民眾品嘗。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花大爆發，吸引許多民眾前往賞花，儘管廟方呼籲民眾不要進入花間，但仍有人忘情進入管制線內拍照。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花大爆發，吸引許多民眾前往賞花，儘管廟方呼籲民眾不要進入花間，但仍有人忘情進入管制線內拍照。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，甚至包遊覽車，造成交通阻塞。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花，甚至包遊覽車，造成交通阻塞。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩除了有金針花海可以欣賞，廟方還炸金針花免費供民眾品嘗。記者劉明岩／攝影
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新冠肺炎疫情仍然吃緊，但正值大開的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海魅力無法擋，今天湧來大批民眾前往賞花。記者劉明岩／攝影
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賞花 台東 疫情

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