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彰化縣三區域排水下雨就淹水 彰縣府2977萬元年底修好
台灣米倉在彰化，彰化米倉在彰南，彰化縣政府獲中央核定今年1.45億元改善區域排水，其中2200萬元將改善埤頭鄉的萬興排水、竹圍仔排水，另外地方反映埤頭鄉合興村埔心段排水不良，縣府撥款777萬元修繕；今天縣長王惠美表示，這三條區排都將在今年底完工。
萬興排水流經埤頭鄉、二林鎮及芳苑鄉等3鄉鎮，集水面積約84 平方公里，長度約22 公里，屬於灌排兩用排水路，是彰化縣主要區排之一，因土堤護岸土堤容易被雨水沖刷，縣政府將改善約190公尺護岸。
竹圍仔排水屬二林溪排水支流，大部分護岸是土堤，每逢豪雨就造成大湖村排水倒灌及淹水，縣政府這次改善約220公尺護岸。合興村埔心段周圍因無設置排水系統，下雨易阻塞而造成淹水，縣政府和埤頭鄉公所會勘並由公所研擬相關改善計畫，縣政府補助公所辦理改善工程。
王惠美說，感謝縣議會議長謝典林和議員支持，通過預算改善偏鄉排水護岸，加上埤頭鄉長杜懿彩配合，三條區排完工後可減少周邊居宅和農田因淹水災害的損失。
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