影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

南投縣日月潭水位持續下探，今天上午水位僅剩742.53，已經低於封閉碼頭警戒線743公尺，創下15年來最低水位記錄，加上這幾天濃霧，日管處已經簡訊通知遊艇業者小心航行。由於水位持續下探，日月潭九蛙疊像已經「登陸」一個多月，潭岸周邊都快成草原，日管處說，希望這波鋒面帶來水氣，讓日月潭水位可以回升。

日月潭滿水位是748.45公尺，但今年雨量少，加上3月起配合彰化、雲林一期稻作用水，日月潭水位持續下降，今天上午水位僅742.53公尺，和滿水位落差達5.92公尺，日月潭縮水不少，不僅少了波光粼粼的美景，岸邊湖底裸露，底泥乾涸龜裂，甚至長出青草，台北遊客陳小姐訝異「這樣的日月潭，還是第一次看到，感覺淤積相當嚴重。

日月潭黃姓遊艇業者說，上次水位低於743公尺已經是15年前，這次又出現乾涸景象，不只船屋受困，也有遊艇因為沒注意水位一度擱淺。今年因為疫情關係，日月潭遊客大幅減少，遊湖人數更少，否則這波乾旱對遊艇業衝擊更大。

水位下降，九蛙疊像早在3月就登陸，日管處也挖開九蛙周邊淤泥，讓九蛙全都露。陳小姐說，去年到日月潭九蛙僅露出二隻，這次看到九蛙全部不虛此行。但是湖底汙泥裸露，甚至乾涸長草，不像湖反而更像新生草原。

日管處副處長廖錫標說，因為水位低於碼頭警界線加上這幾天有濃霧，已經機動以簡訊通知遊艇業者注意航行安全，必要時也會封閉部分浮排，確保遊客安全。他說，最近有鋒面報到，希望集水區降雨，讓水位能回升到743公尺以上。

中區水資局說，日月潭水位下降，但水庫容量仍有64.7%，除了最近鋒面可望帶來降雨，等彰化、雲林春耕結束，日月潭減少調節用水，水位將可逐漸回升。

日月潭水位降至15年最低汙泥裸露，湖底垃圾也曝光。記者江良誠／攝影