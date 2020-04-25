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疫情沒在怕 彰縣特級白蘆筍每支100元直送星級餐廳
新冠肺炎疫情重創餐飲業，頂級消費卻不受影響，彰化縣農會埤頭農場種植的特級白蘆筍每公斤600元，產地直送五星級餐廳，以每公斤1200元的高檔價格化為頂級菜餚端上餐。時值蘆筍盛產期，採收供不應求。
彰化縣農會埤頭農場約兩公頃，1.8公頃搭溫室，0.8公頃種綠蘆筍，1公頃種白蘆筍，其中0.2公頃的白蘆筍可視市場供需量調整採收時間，若要轉為綠蘆筍，多讓它長幾天，嫩芽日照長轉為綠色成為綠蘆筍。
縣農會總幹事廖振賢說，彰化縣二林、溪州、大城、埤頭、竹塘等鄉鎮早年盛產蘆筍，台灣第一家蘆筍汁食品公司就在彰化，蘆筍產業沒落之後，台灣七成蘆筍從東南亞進口，他很惋惜這個農業強項式微，因此由縣農會帶頭種植，不吝分享技術，振興蘆筍產業。
彰化縣農會溫室蘆筍送往台北農產運銷公司拍賣，不分白、綠，最低價每公斤250元，白蘆筍特一級每公斤最多喊到1200元，綠蘆筍最高價每公斤500元，都賣到高級餐廳，部分銷往百貨公司生鮮超市，從未滯銷。
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