防疫期間科技探視 周休長照機構阿公阿婆熱線話家常

周休二日是視訊省親日，彰化榮家主動提供行動載具並為住民操作，讓家屬和住民「定期會面」，遠距噓寒問暖，彌補住民因彰化縣政府和衛生局規定長照機構禁止家屬及訪客探視，不能與家屬會面的遺憾。

每個周休二日視訊都很熱門，彰化榮家輔導組表示，住民林媽媽的兒子每周來電，提醒要多吃水果、多喝牛奶、照顧好自己；于伯伯用視訊和孫兒聊天，擅長使用科技的孫兒在手機另一端爺爺長、爺爺短，于伯伯開心之情溢於言表。

住民許奶奶從LINE看兒孫、媳婦自拍的家族問候影片，一看再看都看不膩。住北部的住民家屬沈先生表示，家人原本輪流南下彰化縣田中鎮探訪母親，現在禁止探視，透過榮家工作人員操作手機跟母親聊天，他和家人都放心了。

「科技問候、心意不打烊。」榮家主任史浩誠表示，榮家住民多為老年人，抵抗力較弱，防疫不能馬虎，實際見面現在改視訊探視，家屬都能共體時艱配合防疫措施，現在科技發達，視訊一樣能見面，緩解住民和家人思念之情。