首獎3萬6千元！台中「公園未來式」大專院校競圖起跑

台中的公園你做主！公園綠地為居民提供休閒與社交活動場域，隨著公園樣態演變，城市也注入不同的人文與活力，台中市建設局舉辦「大專院校特色公園競圖比賽」，以「公園未來式」為創作主題，力邀全國大專院校景觀設計及相關科系與研究所背景的在校學生，以「個人」或「團隊」方式報名，將選出首獎1名，獎金3萬6000元，即日起至6月24日受理收件。

「對於台中這座城市的公園，你的想像是什麼？」建設局長陳大田表示，因應新時代的共融哲學、無障礙環境及捷運站公園興起等，引發人們對於都市公園改變的渴望，建設局今年特別舉辦「大專院校特色公園競圖比賽」，希望促進各大專院校對於公園改善議題的交流與前瞻理念的激盪，同時培育年輕優秀的景觀人才。

台中市長盧秀燕的兒福政策，在建設局部分要「打破傳統公園模式」，2019年起啟動「台中美樂地計畫」，分短、中、長期推動共融公園、特色公園及兒童遊戲場安全計畫，打造無障礙空間、推動陽光廁所，提供快藝賞、幸福遊、健康綠的生活環境，期盼透過公園創新設計與人本優化，讓台中市公園與時俱進，進而成為全國公園發展的指標城市。

建設局說，「大專院校特色公園競圖比賽」活動對象為全國大專院校景觀設計及相關科系與研究所背景的在校學生，每人僅限參加1組，可以「個人」或「團隊」方式報名（每組最多2人），每人僅限參加1組。其中基地設計分「老舊公園」（大里區大里公園、北屯區北屯兒童公園）、「新闢公園」（東區公136）及「景觀廊道」（台灣大道—河南路至文心路段；台74線橋下空間—溪洲西路至樂業路、內新橋至立元一橋）3類。