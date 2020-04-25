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愛心助菜農家扶！立委發起義賣1000高麗菜半小時完銷

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影

立委張廖萬堅因應新冠肺炎疫情導致許多產業受衝擊，農民生計、公益團體勸募都受嚴重波及，邀企業家、民代投身公益，今天上午10時由大台中警察之友會第四辦事處大墩警友站站長黃申枝贊助向外埔菜農採購1000顆有機髙麗菜，在台中市南屯豐樂里活動中心前廣場愛心義賣，一人限購5顆，捐款金額隨喜，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完，共募得10萬元，全數捐給南台中家扶中心。

今天的有機髙麗菜愛心義賣活動，包括立法院副院長蔡其昌、議員林祈烽丶張耀中丶何文海、施志昌、豐樂里長蔡奇洲、台中市陽光城市發展協會等都來參與，共同嚮應號召民眾踴躍認購高麗菜。

熱情贊助購買高麗菜的大墩警友站長黃申枝說，他因為聽聞台中市外埔菜農受疫情波及，自掏腰包買了3000顆有機髙麗菜做公益，立委張廖萬堅告訴他，家扶中心受疫情波及，募款陷困境，他捐出1000顆贊助今天的愛心義賣，希望在嚴峻疫情中傳遞溫暖與愛心。

立委張廖萬堅說，今天的義賣除了民眾愛心捐款外，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會派代表捐1萬元，他捐出2萬元，台中市陽光城市發展協會捐2萬元，大墩警友站站長黃申枝和民代將善款湊足10萬元，全數捐給南台中家扶中心。

張廖萬堅指出，今天義賣由於在防疫期間，現場除了請民眾戴上口罩外，更凖備了不織布口罩套來發放，希篁能讓大家珍惜口罩的使用。

立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）結合民代、企業發起的1000顆有機髙麗菜愛心義賣活動，吸引民眾排隊買菜兼做愛心，半小時內全數售完。記者趙容萱／攝影

愛心 義賣 疫情

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