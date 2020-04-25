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不被疫情打垮 她的咖啡館變團購中心衝出亮眼業績

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
咖啡館老闆余酈安說，受疫情影響，消費者降低來電意願，她組團購群組改賣自家調理包，生意反而更好。圖／余酈安提供
咖啡館老闆余酈安說，受疫情影響，消費者降低來電意願，她組團購群組改賣自家調理包，生意反而更好。圖／余酈安提供

台中北屯的左岸巴黎香草咖啡館原本生意不錯，假日一位難求，今年初受疫情衝擊，消費者來店消費減少，僅靠熟客支撐業績，老闆余酈安改組團購群組，賣自家生產的調理包，還結合其他餐飲業者擴大銷售，線上生意反而更好，從咖啡館老闆變成團購負責人。

余酈安經營咖啡館8年，除了咖啡飲品，自製的香草餐飲受歡迎。余酈安說，家人在雲林自營香草溫室，店內使用的香草食材都是自己生產，品質有保障，店內的招牌如香草咖哩、香草火鍋等，都是最受歡迎的餐點。

余酈安說，受疫情影響，年初過完農曆年迄今，咖啡館客人減少2-3成，陌生客人減少，靠社區、熟客撐住業績。由於自家餐飲口碑不錯，她擴大生產食品調理包，例如香草咖哩、香草湯底、番茄肉醬等產品，用社交軟體把熟客組成團購群組，開發出團購生意。

余酈安說，在疫情威脅下，香草、咖哩等食材反而更受歡迎，從年初迄今，團購群組共有300多人，每次貼出產品清單，群組成員紛紛+1，讓她很有成就感；目前自家產品單月業績20萬元，調理包還賣給其他餐飲業者，生意反而更好，她也結合其他餐飲業者一起賺錢。

余酈安說，例如有家販賣麻辣鴨血的小吃攤，把產品製成調理包，透過她的團購群組販售，同樣很受歡迎；面對疫情威脅，大家還是要吃飯，產品口味、品質好，客人不上門，改推團購生意，也可以維持業績。

咖啡館 疫情 餐飲業

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