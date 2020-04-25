影／中央派員出席台中防疫兵推 模擬17種狀況

台中市今天上午舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，市長盧秀燕表示，防疫擴大兵推是「室內桌上演習」，很多人放謠言台中市因為兵推要封城，今天大家出門應該看到，台中市民照常生活、人車照行，所以今天上午兵推演習結束後，封城謠言會不攻自破。

媒體詢問盧，蔡英文總統在臉書PO文表示地方超前防疫會帶來災難。盧秀燕未正面回應，僅強調「防疫工作寧願超前部署，民眾會希望政府有準備」，我們不會受到政治干擾，做該做的事，台中市是全國第3個舉行防疫兵推的城市，基隆有封鎖社區演練，新北和台中今天的一樣，有前2個城市借鏡一定會順利，「做該做的事，市民會更放心。

台中市的「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」全府29局處動員，還有國軍陸軍十軍團、台中市後備指揮部、台中憲兵隊、國軍台中總醫院、陸軍第234旅等7個單位及傳染病防治醫療網中區指揮官、疾管署中區管制中心2個中央單位參與。

台中市今天疫情兵推原本預定60分鐘、模擬3階段、17種狀況。第一階段是「擴大管制整備期」、第二階段「擴大管制執行期」、第三階段「擴大管制復原期」。例如爆發社區群聚感染後，發生限制民眾行動、造成民眾搶購物資的各種影變。

舉例來說，若發生在今天上午8點社區群聚疫情爆發，13歲以上民眾就要憑身份證尾數輪流採買物資，搭乘大眾交通運輸也要雙證件或市府核發的通行證。

盧秀燕指出，目前台灣或台中的疫情相對可控，但近期艦隊群聚感染事件，導致疫情發生變化，防疫必須從嚴，因此市府舉行超前部署演練，預擬全民防疫的相關管制，確保物資整備與供給，訂定市府、各級學校之營運管制措施，透過推演，讓防疫更強化，也讓市民安心。

台中市今天模擬1小時，是按中央流行疫情指揮中心防疫整備3階段規劃，當本土病例數快數增加，疫情規模擴大，多數病例無法追蹤傳染鏈，疫調來不及等情況發生，防疫整備進入管制期，就會出現區域封鎖做法。

傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，台中雖已7天沒有確診病例，但仍有尚未治癒的病人，如何消除民眾疑慮，要多用心力讓資訊透明化。某些醫院可能變成疫病照顧醫院，要注意未來恢復運作，原本的病人可能散到其他醫院，醫院如何恢復原來運作要納入考慮，今天兵推圓滿。