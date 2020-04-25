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全國表演藝術類競賽奪冠亞軍 王惠美表揚3名獲獎學生

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左6）在縣長室接見108學年度全國表演藝術類競賽獲獎的學生、師長與家長。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左6）在縣長室接見108學年度全國表演藝術類競賽獲獎的學生、師長與家長。照片／彰化縣政府提供

108學年度全國表演藝術類競賽，彰化縣學子表現優異，文開國小謝艾芯獲得全國學生舞蹈比賽現代舞國小組特優第一名、彰化藝術高中陳奕璇獲古典舞高中職組特優第二名，以及大同國中連翔佑獲全國學生音樂比賽低音提琴特優第一名，均獲縣長王惠美接見表揚。

因為新冠肺炎疫情的關係，王惠美無法在正式的場合表揚，只邀請他們到縣長室來聊一聊他們奮鬥努力的過程，也期許他們能夠繼續突破自我，再創佳績，為自己、為家人、為我們彰化縣繼續爭光。

在全國學生音樂比賽中，大同國中連翔佑榮獲低音提琴獨奏國中A組特優第一名，他從小在音樂才能上就有過人的天賦展現，也由於音樂領域的傑出表現，已獲錄取「臺南藝術大學七年一貫制音樂系」。

另外在全國學生舞蹈比賽，彰化藝術高中陳奕璇榮獲古典舞高中職組特優第二名；文開國小謝艾芯榮獲現代舞國小組特優第一名，同時獲得最佳舞技獎殊榮。

王惠美說，能夠在全國賽中獲得這麼好的成績，第一個要謝謝老師辛苦教導，以及家長投資很多的心力，3位同學也都不負師長期待。投入藝術的過程很辛苦，希望3位同學繼續努力，精益求精，不斷地讓自己成長，希望老師、家長的期盼能夠變成動力，繼續在藝術的道路上發光發熱。

陪同接受縣長表揚的有陳奕璇的父親陳鴻榮及母親徐秀蘭、謝艾芯的母親余慧卿、連翔佑的母親李美葳，以及縣府教育處長陳逸玲、彰化藝術高中校長李碧瑤、文開國小校長詹雪梅、大同國中音樂班導師許若梅等。

彰化縣長王惠美（左）在縣長室接見獲文得全國學生舞蹈比賽現代舞國小組特優第一名文開國小學生謝艾芯。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）在縣長室接見獲文得全國學生舞蹈比賽現代舞國小組特優第一名文開國小學生謝艾芯。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左2）在縣長室接見獲全國學生音樂比賽低音提琴特優第一名的大同國中學生連翔佑（右3）。照片／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左2）在縣長室接見獲全國學生音樂比賽低音提琴特優第一名的大同國中學生連翔佑（右3）。照片／彰化縣政府提供

王惠美 現代舞

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