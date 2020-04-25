全國表演藝術類競賽奪冠亞軍 王惠美表揚3名獲獎學生

108學年度全國表演藝術類競賽，彰化縣學子表現優異，文開國小謝艾芯獲得全國學生舞蹈比賽現代舞國小組特優第一名、彰化藝術高中陳奕璇獲古典舞高中職組特優第二名，以及大同國中連翔佑獲全國學生音樂比賽低音提琴特優第一名，均獲縣長王惠美接見表揚。

因為新冠肺炎疫情的關係，王惠美無法在正式的場合表揚，只邀請他們到縣長室來聊一聊他們奮鬥努力的過程，也期許他們能夠繼續突破自我，再創佳績，為自己、為家人、為我們彰化縣繼續爭光。

在全國學生音樂比賽中，大同國中連翔佑榮獲低音提琴獨奏國中A組特優第一名，他從小在音樂才能上就有過人的天賦展現，也由於音樂領域的傑出表現，已獲錄取「臺南藝術大學七年一貫制音樂系」。

另外在全國學生舞蹈比賽，彰化藝術高中陳奕璇榮獲古典舞高中職組特優第二名；文開國小謝艾芯榮獲現代舞國小組特優第一名，同時獲得最佳舞技獎殊榮。

王惠美說，能夠在全國賽中獲得這麼好的成績，第一個要謝謝老師辛苦教導，以及家長投資很多的心力，3位同學也都不負師長期待。投入藝術的過程很辛苦，希望3位同學繼續努力，精益求精，不斷地讓自己成長，希望老師、家長的期盼能夠變成動力，繼續在藝術的道路上發光發熱。