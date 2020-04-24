蔡其昌一日會勘4處運動場 爭取3000萬整建升級

立法院副院長蔡其昌今日會同立委張廖萬堅、台中市議員施志昌、王立任、楊典忠、張耀中，邀集教育部體育署及台中市府教育局專委郭明洲、運動局長李昱叡、副局長鄭隆為等人會勘台中海線地區學校及運動場地，爭取總經費3000萬將進行整建。

大甲區華龍國小操場跑道使用逾10年， PU顆粒已磨平硬化，跑道周邊排水溝又不平，影響學生使用安全，跑道改善經費約456萬元。

清水區清水國中學校跑道也已使用48年，是清水地區訓練國手重要運動場地，但因長期受風吹雨打及使用頻繁，PU跑道無彈性且無平整，將重新施作合成橡膠跑道，以利師生及社區民眾運動使用，改善費用約2000萬元。

清水地方民眾先前向蔡其昌陳情，希望改善清水運動場設施，投入300萬元改善已經完工，最近驗收完畢後即可啟用，提供地方網球愛好者使用；後續將由中市府運動局規畫設計休息室、看台及多功能練習場，將繼續爭取體育署經費施作。

位於南屯區黎明新村內的黎明公園運動場，已逾25年未曾修繕，籃球場地更是早期水泥鋪設地面，將重新整建室外籃球場地及新增不銹鋼籃球架組，總經費約360萬元。

蔡其昌表示，近年來國人運動風氣盛行，但海線地區卻只有堪用等級的運動場地，透過今天會勘向中央爭取3000萬元預算來進行校園及運動場地升級改善。清水國中是海線體育發展重點培訓基地，許多田徑好手皆在此訓練，未來將打造一個很棒的合成橡膠跑道，符合國際比賽等級的田徑場地，原料要先準備好，才會有更棒的體育成績。