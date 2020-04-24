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台中籃球場竟25年未修繕地面龜裂積水立委爭取整建

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委張廖萬堅（右）、台中市議員張耀中（中）、黎明里長廖福田（左）等人指著南屯區黎明公園籃球場水泥鋪面因年久失修早已龜裂，地面漆早已剝落，地面也不平整、積水。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）、台中市議員張耀中（中）、黎明里長廖福田（左）等人指著南屯區黎明公園籃球場水泥鋪面因年久失修早已龜裂，地面漆早已剝落，地面也不平整、積水。記者趙容萱／攝影

立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅今天邀集教育部體育署學校體育組組長王漢忠、台中市運動局長動局局長李昱叡、市議員張耀中、南屯區黎明里長廖福田等人，會勘位於黎明新村內的黎明公園籃球場，公園內有二個籃球場，逾25年未修繕，籃球場早期水泥鋪面早已龜裂，地面也不平整，今天下雨，籃球場多處積水，兩人爭取重新整建這二處籃球場地及新增不銹鋼籃球架組，總經費約360萬元。

另外，台中市西屯區清隆巷為通往西屯市場及西屯國小主要道路，來往的民眾、學童多，但沿路都有管線孔蓋，造成地面不平整，常有機車摔車，危及機車騎士行車安全，以及民眾、學童等行人安全，台中市議員張廖乃綸、西安里長徐文電爭取改善。台中市建設局說明，為落實市長重視學童安全政策，建設局第一階段針對手孔蓋進行下地減量作業及提升標線抗滑能力，減少雨天打滑風險，並協調管線單位將所有手孔蓋下地，改善路面。

張廖萬堅說，南屯區黎明公園經里長與地方議員反映已久，從建設局、運動局到教育局，最終還是要回歸到體育署，今天難得體育署能親自來會勘，希望能盡快完成場地的改善，爭取儘早讓民眾能有完善的運動場地。

教育部體育署學校體育組組長王漢忠說，今天會勘運動場地已達使用年限，體育署將會全力配合補助70%預算，另外30%則由市政府配合款負擔。運動局則表示，待中央經費核定後，市府會全力配合來執行整建計畫。

立委張廖萬堅（右）、台中市議員張耀中（中）、黎明里長廖福田（左）等人指著南屯區黎明公園籃球場水泥鋪面因年久失修早已龜裂，地面也不平整、積水。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（右）、台中市議員張耀中（中）、黎明里長廖福田（左）等人指著南屯區黎明公園籃球場水泥鋪面因年久失修早已龜裂，地面也不平整、積水。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌（右三）、立委張廖萬堅（右二）今天會勘位台中市南屯區黎明公園籃球場，爭取重新整建經費。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌（右三）、立委張廖萬堅（右二）今天會勘位台中市南屯區黎明公園籃球場，爭取重新整建經費。記者趙容萱／攝影

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