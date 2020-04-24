中國附醫即日起可自費檢驗新冠病毒 開放2種對象申請

台中市衛生局今天說，因應新冠肺炎疫情，中國醫藥大學附設醫院經中央流行疫情指揮中心指定為台中負責自費新冠病毒檢驗醫院，即日起開始受理，申請對象開放給「申請入境須檢附未感染檢驗證明國家」或「經中央流行疫情指揮中心同意」需付未感染新冠肺炎檢驗證明者，可申請自費檢驗，並取得英文檢驗證明文件，一般民眾不適用這項檢驗，一次檢驗相關費用約為6千元。

台中市衛生局指出，目前東南亞如印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國家防疫規定，民眾於申請簽證或入境查驗時，應出示由我國醫療院所出具未感染新冠肺炎檢驗證明，始得入境。

中央疫情指揮中心因應少數國人因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，必須申請入境至東南亞國家，卻無法提供健康證明文件而被拒絕入境等類似狀況，基於人道考量，開放申請入境須檢附未感染檢驗證明國家民眾，或經指揮中心同意對象，可至自費檢驗指定醫院自費檢驗，並取得英文檢驗證明文件。

衛生局長曾梓展說，有需求民眾需填具相關申請表、提供電子機票等購票證明及申請入境原因等相關文件，自行至該院或國內其他指定醫院自費採驗，採檢醫院將於採檢日48小時內提供英文版檢驗報告，以利民眾至入境國時提供查驗證明。