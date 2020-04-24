中市后里牛稠坑溝排水設施不完善 影響200公頃農園灌溉

台中市后里區牛稠坑溝引水路是后里農田主要灌溉系統之一，但近年排水設施不夠完善，導致大甲溪北岸農民常無法獲取足夠水源，影響200公頃農園灌溉。立委楊瓊瓔今日前往會勘，農委會農田水利處及水利署承諾補助經費改善，預計今年底完成規畫設計，明年上半年完工。

后里區大甲溪北岸河川公地未納入水利會灌區，楊瓊瓔及台中市議員陳本添近日接獲農民陳情灌溉設施問題，今日邀農委會農田水利處、經濟部水利署及台中市府水利局等單位，在陳情農民住處協調權管單位協助工程改善，獲與會機關單位支持，並承諾將儘速配合辦理改善。

農民廖明田表示，后里區大甲溪北岸高灘地因位於灌區外，10多年前農民向前台中縣政府爭取100多萬元，施設取水道引牛稠坑溝灌溉餘水灌溉，惟簡易土溝及水門在多年前豪雨中毀損，近年雨量短少、水位降低，缺水問題日益嚴重，常無法獲取足夠水源，影響200公頃農園灌溉，希望施作永久性引水道、水門和丁壩。

楊瓊瓔表示，農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，近年因水量少、缺水灌溉而向她陳情，過去位於非灌區外的農業灌排設施往往被忽略，中央應當支持非灌區，希望相關灌溉工程的推動，能盡早完工，解決農民長期為水所苦的問題。