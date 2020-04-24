五一連假將到來 中市綠營籲市府做好人流管制

台中市政府將於明天展開內部兵棋推演，引發市民封城疑慮，台中市議會民進黨團今天呼籲市府，五一連假即將到來，防疫要守住，比封城兵推更重要，觀光景點應做好分流計畫。

民進黨團今天召開記者會，黨團總召陳世凱表示，台灣已經連續11天沒有出現本土感染案例，台中市長盧秀燕還要辦封城兵推，相當多的市民對此感到恐慌，認為會造成經濟上的損失，因為恐慌會降低消費力。防疫要守住，守住比封城更重要，要守住有很多事情可以做，不需要配合高雄市長韓國瑜作秀。

民進黨團副書記長黃守達指出，台中市比起封城有更急迫的考驗，五一連假即將到來，面對可能出現的人潮，市府必須詳細規劃，針對台中市各大風景區、觀光熱點，備妥分流計畫或是其他人流減壓措施，清明連假安全過關不代表這次也會安全過關。

台中市議員邱素貞也質疑說，台灣離封城的階段還有很大一段距離，請市府先把連假問題處理好，不要作秀做過頭。台中市議員李天生則呼籲，盧秀燕不要隨國民黨執政的縣市起舞、護航韓國瑜，回到專業、將防疫做到位。

對於市議員關心各觀光景點人流管制如何落實問題，市府回應表示，「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」已正式上線，透過監視器畫面讓民眾在家不出門，即可即時掌握現場人流狀況，現場人數到達管制上限時，也將隨即啟動人流管制措施，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播宣導與控管，引導遊客往其他替代景點，紓解人潮及車流。