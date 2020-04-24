上梨山關心偏鄉教育 台中副市長贈防疫小包
為了解偏鄉學校對防疫整備情形及學童教育發展，台中市副市長令狐榮達今日前往梨山地區平等國小及梨山國中小視察，並贈送每位師生防疫小包，內含乾洗手、香皂及小毛巾等。令狐榮達說，若梨山的學校有需求，他將協助媒合退休外交大使到梨山擔任駐校大使，教導學子外文，增廣國際視野，強化在地教學資源。
令狐榮達表示，這次前往平等國小及梨山國中小視察，2校確實落實量體溫、戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施，並積極進行衛教宣導。此外，在地有許多原住民學生，市府未來可協助學校進行南島文化國際交流。
另外，他自己本身也是對外關係協會副會長，據他了解，不少退休大使都相當願意為偏鄉服務，若學校有需求，將邀請退休大使們到梨山擔任駐校大使，教學外國文，並介紹外國環境，為孩子增廣國際視野。
台中市府教育局指出，已有105年歷史的平等國小為台中最偏遠的小學，位於中央山脈及雪山山脈交接處，鄰近宜蘭縣，風景秀麗，夏天天氣涼爽、冬天偏冷，是台中小學中極少數可以看見白雪的學校。全校學生共40人，大多是泰雅族，學校近年致力發展籃球運動及泰雅文化課程，校本課程以SQOYAW（環山部落）的歷史發展為主，並以泰雅織布為發展特色。
此外，原本的梨山國小及和平國中梨山分校於民國99年8月1日正式合併改制梨山國民中小學，並派任國中校長，學校內設有國中部6班、國小部6班、幼稚園2班，學生數220人，屬極度偏遠學校，為全國海拔1000公尺以上山區學校中人數最多的學校，也是全國海拔最高的國中小。梨山國中小更於民國108及109年連續2年獲教育部評選為校園美感環境再造全國特優，讓學生在與大自然融合的環境下成長，培養美學涵養。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言