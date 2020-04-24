老屋活化 寫實攝影大師許蒼澤在鹿港故居展出遺作

彰化縣文化局為活化老屋的利用，正陸續舉辦各項特展，第一檔是在鹿港鎮「長源醫院鹿港歷史影像館」舉辦「鹿港家族故事-常民生活記實」特展，長源醫院是台灣寫實已故攝影大師許蒼澤的故居，從即日起到6月24日展出許蒼澤生前用照相機記錄鹿港的影像紀錄，今天由縣長王惠美、許長澤的夫人及長子現任台中榮總醫師許正園等人共同主持揭牌及特展開幕儀式。

許蒼澤生前在鹿港超過半世紀的記錄攝影，為台灣留下許多庶民圖像的重要作品，許蒼澤的父親許讀是鹿港在地醫生，長源醫院是他當時懸壺濟世的地方，許蒼澤的長子許正園現為台中榮民總醫院醫師。

許蒼澤16歲開始接觸影像，作品多以記實為主，真實的記錄當下所見所聞，忠實的表達，避免太多藝術化或戲劇化的處理，多數以人的生活為主，反映了時空背景、人的穿著，是最寫實的記錄。2006年許蒼澤仙逝，遺留下20餘萬張珍貴影像。

許蒼澤的家人同意將長源醫院鹿港歷史影像館無償提供文化局及文化部使用與整理，並獲得2019年彰化縣鹿港鎮歷史老屋活化再利用計畫補助，由彰化縣文化局補助90萬元，屋主自籌40萬元，修繕竣工後，無償提供文化局使用5年，內部整裝及策展則由文化部博物館及地方文化館進行升級計畫的支持。

彰化縣長王惠美說，「長源醫院-鹿港歷史影像館」樹立老屋活化利用的典範，比較特殊的是，過去醫院的藥局以及攝影沖洗照片的暗房，也會呈現在鄉親面前。這次的系列活動包含「鹿港家族故事-常民生活記實」攝影特展，並規劃「老房子交流會」、「從長源醫院出發鹿港老屋巡禮」推廣活動。

王惠美說，這次展覽匯集政府與許家人的力量，賦予老屋新的生命，藉由常設展覽、老屋改造經驗分享、古蹟導覽，提供給當地人一個歷史建築的場域，讓民眾更貼近鹿港的歷史文化。

許正園醫師說，長源醫院存有他太多的記憶，因房子很久沒人住，已老化而有損傷、白蟻啃食等現象，感謝文化局重新整修、舉辦展覽，由於很少看到藝術文化作品，能在作者創作的地方與城市展出，所以希望讓這棟老屋能以博物館或影像館的方式呈現。