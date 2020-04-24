看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人
軍磐石敦睦艦隊染疫，疫調傳出出航前，召集彰化縣籍士兵在精誠中學校門前集合，這些士兵雖檢出沒感染新冠肺炎，仍拖累號稱彰北最大的精誠夜市生意，夜市攤販大多數不符紓困補助資格，埋怨成為社福邊緣人；彰化縣政府勞工處長吳蘭梅今天說，夜市流動攤販經過這次疫情，應趕快加入所屬職業工會，取得勞保等資格，既能保障自己，以後不再錯過政府補助。
精誠夜市攤販在彰化縣、南投縣擺攤，攤販抱怨，發生疫情後已生意大受影響，政府管制人流，生意更往下掉，敦睦艦隊一事像壓垮駱駝的最後一根稻草，人潮最多的夜市近日冷清不堪，政府紓困方案門檻高，攤販根本無資格申請。
吳蘭梅表示，經濟部勞工紓困方案針對加入職業工會的無一定雇主勞工，職業工會代投勞保和健保，萬一勞工在工作時發生職災，領取的職災給付較多，日後退休也可領取勞保年金，流動攤販應趕快參加職業工會，未來就不會對政府紓困補助乾瞪眼。
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