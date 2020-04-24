弘光女大生實習每天狂練手感 挑戰寵物美容競賽奪銅

弘光科技大學動物保健學程大四學生邱雲貞在實習期間累積寵物美容技能，實習結束後參加T.G.A台灣區寵物美容協會美容競技賽，初試啼聲便在C級組獲得第3名。她說，實習期間每天都在練習，加上老師耐心指導修正，拿剪刀的手感越來越好，也以自身經驗告訴學弟妹，只有不斷練習才能讓技能更精湛。

邱雲貞指出，去年9月到寵物美容店實習，期間每天實際操作寵物美容技術，幫毛小孩剪毛，也學習如何控制毛小孩，每次剪完後，老師馬上給予指導建議，自己則勤做筆記，依據老師建議，一步一步循序調整及進步，讓技術越來越好，下班後，再花時間請老師額外個別指導，透過不斷練習，讓拿剪刀的手感穩定。

「剪真狗跟假狗真的差很多，還要懂得控狗。」邱雲貞說，實習期間每天剪狗，遭遇技能一度無法突破的撞牆期，曾想要放棄，但在老師與同學的鼓勵下，以「自己突破自己」來跨越心理障礙，因此，實習結束，就決定報名參加寵物美容競賽，沒想到首次參加大型賽事便拿下第三名。

參加比賽的項目是在兩個小時內完成真狗的貴賓狗造型，比賽過程一開始很緊張，抓到手感後穩定下來，順利完賽，除了要謝謝評審肯定，也要謝謝老師支持。

邱雲貞說，高中念農場經營科，發現對植物沒有興趣，就規劃大學要朝著寵物美容的領域發展，上大學重新選擇有興趣的動保學程，在家人支持下，往夢想前進。平時買假狗道具回家練習修剪熟練技巧，現在假日已在擔任寵物美容店的助理，提早為畢業後就業做好準備。

弘光科技大學動保學程主任邱駿紘說，該學程的課程，均是以培育動物保健專才全方位職場技能來設計規劃，設有寵物美容丙級檢定考場及動物照護專業教室，連結動物照護、營養保健及寵物美容與產業行銷等相關課程，也開設專業實習等實務課程。