顧身體又補營養 彰化各衛生所普設免費不老健身房

老了，也不能忘了健身！北彰化第一所「不老健身房」今天上午在福興鄉衛生所啟用，成為全縣第10所開辦「不老健身房」的衛生所， 預定年底前還將增加3所，除提供的運動指導及運動設備使用完全免費外，每周還固定1天提供優質蛋白質營養補給。

台灣人口已進入高齡化，而且有加速趨勢，因此衍生相關的健康與照護問題，彰化縣衛生局參考國外先進國家推動銀髮族運動經驗，106年首創於埔心鄉及二水鄉衛生所開辦「不老健身房」，讓長者透過運動，有效控制病情、減輕病痛，還能交到志同道合的朋友，獲得很好口碑，因此在各鄉鎮市積極推廣。

彰化縣衛生局指出，目前彰化縣成立「不老健身房」的衛生所，分別有埔心鄉、二水鄉、田尾鄉、社頭鄉、竹塘鄉、田中鎮、溪湖鎮、花壇鄉、南西北，以及今天成立的福興鄉衛生所，年底再增加3所，估計每年服務量可達4萬多人次。

縣長王惠美今天上午主持福興鄉衛生所「不老健身房」啟用儀式時表示，已要求衛生局規劃，針對環境空間允許的衛生所進行空間重整，在各鄉鎮廣設「不老健身房」，幫助長者提升體能，期盼進而預防及延緩失能發生。

福興鄉衛生所主任黃駿鵬在簡報時表示，要長壽、要健康就從參加肌力訓練開始，民眾至衛生所參加肌力訓練，要先經過醫師運動風險評估，再由運動助理進行銀髮族功能性體適能檢測，檢測完成再由醫師安排合適的運動處方，交現場的運動指導員協助高齡長者進行個別化的肌力訓練，長者的訓練完全在安全的環境下進行，讓訓練更安全更有效率。