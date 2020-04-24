森林遊樂區面臨營收減少 奧萬大、溪頭努力化解虧損

疫情衝擊國內觀光產業，林務局所屬森林遊樂區營運備受衝擊，自106年起由盈轉虧，南投林管處指出，奧萬大森林遊樂區兩年來因氣候暖化影響，冬季低溫不足、楓紅狀況不佳，導致賞楓人數年年下降，去年營收減少20%，遊客數更下降6%，只剩18萬人次；溪頭自然教育園區指出，由於銀髮族遊客年年成長，導致門票收入減少，盈餘也逐年下降中。

南投林管處表示，奧萬大是全台最知的賞楓景點之一，有「楓葉故鄉」稱號，但近幾年因氣候暖化造成冬季低溫不夠，楓紅情況不良，本來影響民眾賞楓的意願，去年11月最著名的奧萬大吊橋意外事件，封閉約1個月，也因而影響遊客入園造訪，經統計，107年遊客數19萬餘人、收入3731萬元；108年遊客數降到18萬餘人、收入萎縮至2974萬元，人數負成長6%、收入減少20%。

今年初因新冠肺炎疫情影響，奧萬大遊客人數再見衰退，不僅遊客人次與營收逐年遞減，恐再見負成長下，目前奧萬大結合鄰近親愛村、萬豐村與法治村3村5部落，將泰雅、賽德克及布農族等原鄉多元風俗人情，與自然生態一起融入旅遊行程，盼能喚回國旅客人的出遊意願。

溪頭自然教育園區則指出，溪頭國旅遊客占絕大多數， 陸客減少對於園區的影響並不大，但近年來 65歲以上的遊客人數逐年增加，使得園區人數過於擁擠，已明顯超過園區的遊憩承載量，造成遊憩品質降低， 也令團體或散客入園意願降低；隨著一般遊客人數下降， 門票收入減少，多年前一度有意調整入園票價正常化，卻遭到民意的強烈反對壓力，因而暫緩實施至今。