影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

台中市預計4月25日模擬封城「防疫兵棋推演」，不少市民摸不著頭緒，引起反彈，台中市長盧秀燕今天上午說，台中市沒有要「封城」，市府明天進行「內部的兵棋推演」，市民生活完全不受影響。立委蔡其昌說，要兵推就不要嚷嚷，但你要出來大聲嚷嚷，還講到「演習」、又喊「封城演習」，百工百業覺得慘了，現在經營困難，你又一封城演習，不就更困難，市長把觀念釐清，不要製造恐慌。

他認為，這個階段不宜有過多政治操作，藍綠競爭、政治的操作應放一邊去，不希望縣市政府多頭馬車現象對防疫工作不好，不宜政治口水，製造恐懼，造成百業蕭條，對經濟衝擊，人民生活不便，這都是不必要的，大家就安靜一點，政治人物就聽從專家、中央指揮來配合。

蔡其昌說，兵推就是兵推，演習是演習，兵推是在室內沙盤推演，演習是在室外操演，兵推演習不一樣，中央防疫指揮官陳時中多次講，台灣離封城很遙遠，大家應聽指揮官；大家不反對台中市政府超前部署，但如果防疫態度與步調與中央不一樣，就會引起民眾恐慌。

海軍敦睦艦隊士兵染疫，足跡遍布全台，多縣市紛紛超前部署，模擬封城防疫兵推。台中市長盧秀燕昨天預告，台中市明天跟進，很多市民摸不著頭緒，引起反彈，也有人擔心無法正常生活。盧秀燕上午主動說明，明天要進行的是台中市政府自己的兵棋推演，市民朋友可以完全正常生活，不受影響。

盧秀燕表示，台灣或是台中的疫情，相對各國來說較為平靜，但也擔心如果疫情來勢洶洶，萬一譬如說爆發比較大規模的疫情感染，地方政府要怎麼應變？所以針對這樣的課題，包括社區感染、大規模的疫情爆發，市政府如何應變？台中市主要是針對這方面超前部署、模擬演練。