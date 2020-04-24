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影／艦隊疫情是否封城？ 林明溱：會演練但不會封城

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣防範新冠肺炎疫情，縣府入口以紅外線檢測體溫，並以QRcode記錄訪客身分，層層把關。記者江良誠／攝影
南投縣防範新冠肺炎疫情，縣府入口以紅外線檢測體溫，並以QRcode記錄訪客身分，層層把關。記者江良誠／攝影

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，軍方召集艦上官兵隔離檢疫，南投縣集合地點卻選在暨大附中校門口，讓民眾擔心疫情擴散。加上5月1日連假即將到來，有民眾認為是否得「封城」確保安全。南投縣長林明溱說，南投縣沒有封城計畫，勞動節連假歡迎遊客到南投旅遊、健行，但請大家保持安全距離做好個人防護，避免過度集中。

敦睦艦隊疫情爆發後，讓國內疫情更為緊張，包括新北、台中等都會區都開始封城演練，澎湖縣更要求民眾外出一律戴口罩，否則將開罰，卻讓商家和觀光業者擔心防疫過頭，會再度重創衰退的經濟。

南投縣長林明溱說，南投縣配合中央流行疫情指揮中心防疫，很早就超前部署，且13鄉鎮市公所也都成立防疫應變中心。而4月15日縣府也在埔里鎮公所舉辦防疫兵棋推演演練，對於「封城」的問題，他認為這只是演練計畫，南投縣不會有這麼嚴重情況發生，但有演練、有嚴格的管制措施，越能提醒大家做好防疫，萬一有狀況發生，大家才能有計畫執行，不會手忙腳亂，他認為「演練要越嚴格越好」。

他說，南投縣大眾運輸業、觀光遊樂區、旅宿、餐飲丶學校、傳统市場、大型賣場及量販店等已經加強防疫，落實戴口罩、量體温、洗手消毒及保持良好杜交距離式，才讓南投確診案例控制在2人沒再增加。他到遊樂區觀察，看到遊客沒戴口罩，旁邊的遊客也會提醒戴上口罩，這是很好的現象。相信政府和民間和大眾一起配合，一定守住這波新冠肺炎疫情。

疫情 口罩 封城

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