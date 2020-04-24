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921大地震逾20年 九份二山生態恢復生機

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
九份二山地區崩塌地。圖／特生中心提供
九份二山地區崩塌地。圖／特生中心提供

1999年發生的921大地震對南投縣九份二山地區造成多處嚴重崩塌，經過植生重建，已逐漸恢復生機。農業委員會特有生物研究保育中心調查發現，根據「2017台灣維管束植物紅皮書初評名錄」的分級評估，九份二山地區內發現有牛樟(Cinnamomum kanehirae)等19種屬於瀕危植物、易危植物及接近威脅以上的稀有植物，並有呂氏菝契(Smilax luei) 等65種台灣特有種植物。

特生中心表示，地震是生態系的干擾因素之一，藉由植生導入與工程併行，除可以加速坡面穩定外，大自然野生植物的生態演替，對於土壤穩定與週邊植物多樣性變化，以及後續的生態演替發展序列，是環境變遷動態的重要參考資料。

特生中心接受水土保持局委託在九份二山地區進行植物調查，從2016年至2019年，共記錄149科501屬789種，包括蕨類植物103種(占13%)、裸子植物9種(占1%)、被子植物677種(占86%)，含雙子植物534種(占70%)及單子植物123種(占16%)。

特生中心調查發現，九份二山地區的木本植物以大戟科(Euphorbiaceae；32種) 、樟科(Lauraceae；21種)、桑科(Moraceae；19種)及殼斗科(Fagaceae；14種)為較多物種科別，因該地區主要為楠櫧林帶與楠榕林帶之交界，氣候型態為中西部內陸夏雨型氣候，因此樟科、桑科及殼斗科植物等常綠樹種皆生長良好。

另在干擾地區，則以大戟科及桑科植物，如野桐(Mallotus japonicus) 、白匏子(M. paniculatus)、血桐(Macaranga tanarius)、構樹(Broussonetia papyrifera)等耐旱、喜熱、好光的陽性先驅樹種為主，因921大地震產生崩塌環境，故先驅物種在當地生長較為優勢。

特生中心表示，九份二山地區具有豐富的植物多樣性，昔日因地震而導致的童山濯濯，在人為的介入加上自然的演替，目前已逐漸回復以往秀麗、安定的生態景緻。後續的生態演替發展序列，都將是觀察環境變遷動態的重要參考資料。

921大地震 九份 崩塌

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