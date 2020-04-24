盧秀燕否認台中市要封城 請大家不用緊張
台中市政府預定25日進行擴大管制兵推，引發市民封城疑慮，台中市長盧秀燕今天臨時召開記者會否認台中市要封城，她強調，只是市府內部兵棋推演，請大家不要緊張。
盧秀燕指出，明天要進行的是台中市政府「內部的兵棋推演」，模擬各種可能發生的狀況，預先做演練，預先做應變規畫，市民朋友可以完全正常生活，不受影響。
盧秀燕表示，台灣或是台中疫情相對各國來說較為平靜，但也會擔心，如果疫情來勢洶洶，萬一爆發比較大規模的疫情感染，地方政府要怎麼應變。所以兵推內容包括社區感染、大規模的疫情爆發等課題，市政府如何應變，這些都是超前部署的作為。
提到出席兵推的單位有哪些，盧秀燕說，各單位都必須參加，包括交通、衛生、環保、警政、消防，甚至中央也可能會派員參加。在各種議題上，不管是地方政府、中央政府也常常會做一些兵棋推演的工作，最主要是有備無患，備而不用。
盧秀燕指出，明天的兵推就看各單位提出問題來、怎麼去解決，預先演練、超前部署的目的就在這地方，要假設模擬各種狀況，有些人提出問題，但有些人要提出解決的方案，這個就是兵棋推演的目的，基本上就是備而不用，大家不用緊張。
對於明天的兵推是否邀請中央參與，盧秀燕說，據了解是有，相關準備措施各系統都在進行當中，這都是很專業、技術性的問題，就交給各單位來進行。
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