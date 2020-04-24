竹山打造花園城鎮 開放民眾領花草回家

南投縣竹山鎮打造花園社區，公所清潔隊利用垃圾場生產的廚餘堆肥，產出種花有機土，種出適合庭園造景的各式花草，明天起定每月的第4個周六，將開放鎮民免費領取1萬株，民眾可以自備袋子，上午9時起前往竹山菸葉館，帶著美麗的雞冠花與孔雀草回家佈置家園，每人限額領取20株。

竹山鎮長陳東睦一直努力全鎮的綠美化，以過去清潔隊落實廚餘堆肥經驗，將全鎮每天收運的7噸廚餘量，累計一個月將近150噸，經過攪碎篩分、固液分離，最後經過堆置發酵熟成後，再配合副資材的運用，成為現在的有機土，將廚餘去化及花卉培育結合，不但可徹底將廚餘去化，同時也可美化家園。

陳東睦說，響應環保政策，清潔隊廚餘每日收運後，一直努力進行廚餘堆肥處理，近來為更有效利用，將廚餘有機土成功變身栽種花卉，花苗栽種培育成功率目前已高達9成，不但可以開放民眾善用領取的盆花，回家將自己庭院添新裝，更從美化自家做起，再到「2020花現竹山、樂活家園」，打造竹山成為花園城鎮。