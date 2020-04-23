民進黨南投黨部主委改選掀波 羅美玲退選

民進黨南投縣黨部主委改選，參選人立委羅美玲昨突然聲明退選，原因是一再遭攻擊抹黑，黨部措手不及，現任主委蘇昱誠說，這是南投縣首次有立委參選縣黨部主委，大家對羅美玲有很高期待，將請黨中央協調，希望羅打消退選念頭，為南投打拚。

羅美玲昨說，5月24日縣黨部主委改選出現紛爭，她參選以來未批評或攻擊對手，卻一再遭抹黑攻擊，讓民進黨團結形象受嚴重考驗。她表示自己受民進黨栽培，爭取主委是為服務黨員而非權力之爭，為黨內團結才決定退出選舉，希望黨內停止攻擊、團結一致。

針對此事蘇昱誠說，曾聽說耳語和攻擊文宣，也籲請3名參選人公平、理性選舉，維持民主風範，如確實違反黨內選舉規定，會依規定公平處置。

昨天有意參選主委者抽籤號次，結果1號是簡百聰（草屯鎮民代表）、2號羅美玲（民進黨不分區立委）、3號陳癸佑（水里鄉長）；羅美玲態度堅定，表示已聲明退選，為了政治誠信就算當選主委，也會請辭。