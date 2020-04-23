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阿美廚房上菜 彰化縣長粉專每周一菜推農特產
新冠肺炎疫情嚴峻，拖累蔬果銷售量，彰化縣長王惠美從今天起錄製26集「阿美廚房」，用26鄉鎮市特色農產品當食材，第一集將在王惠美臉書粉專播映，教導民眾防疫期間聰明吃、健康動；王惠美說，如果叫好叫座，「阿美廚房」不限26集，將繼續出好菜。
今天王惠美到埤頭鄉農會秀廚藝，一連錄製三集，分別介紹埤頭鄉青蔥炒彰化健康豬柳、埤頭鄉包心白菜涼拌、北斗鎮高麗菜飯。在明道大學餐飲系教授潘岱儒指導、埤頭鄉農會總幹事王宋民協助之下，王惠美做出好料理。她說，「買當地，吃當季」最有益健康，彰化縣稻米、葡萄、雞蛋及牛乳產量居全台之冠，多年來縣政府和縣內各農會積極提升在地農產品品質，從一級生產輔導，到二級加工商品，再到三級農村旅遊服務，成為一加二加三的六級化高品質農產品。
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