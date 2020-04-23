桃米生態村再添新地景 心型葉竹構涼亭超吸睛

南投縣埔里鎮桃米社區921震後，以生態觀光成功發展為休閒農業區，近期更打造以台灣原生種「馬兜鈴」和「歐蔓」葉片為造型的竹構涼亭，透過竹編藝術營造人文與實用兼具的休憩空間，地方再添一處新地景，更獲「建築園冶獎」肯定。

農委會水土保持局指出，當年921地震重創南投，新故鄉文教基金會災後投入埔里鎮桃米社區重建營造，從日本空運來台以紙管搭建的紙教堂更成為當地指標地景，該分局則協助社區復育青蛙、蝴蝶、螢火蟲等動植物，並推動發展生態旅遊。

水保局南投分局今年更執行桃米社區休憩空間營造工程，由建築師甘銘源創意設計，在紙教堂園區附近荷花田打造2座竹構涼亭「夢蝶亭」與「蝶夢亭」，其屋頂除採竹編藝術，更以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置。

水保局南投分局表示，夢蝶亭原型大葉馬兜鈴，蝶夢亭則是歐蔓，兩種都是台灣原生種植物，更是蜂蝶喜愛的重要食草植物，而以此設計打造，符合埔里以蝶造鎮的核心價值，從上方俯看，就像2片超大的心型葉，從不同角度呈現多元景致。