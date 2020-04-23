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桃米生態村再添新地景 心型葉竹構涼亭超吸睛

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
水保局南投分局以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置竹構涼亭，「夢蝶亭」從上方俯看就是大葉馬兜鈴的心型葉。圖／讀者提供
水保局南投分局以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置竹構涼亭，「夢蝶亭」從上方俯看就是大葉馬兜鈴的心型葉。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮桃米社區921震後，以生態觀光成功發展為休閒農業區，近期更打造以台灣原生種「馬兜鈴」和「歐蔓」葉片為造型的竹構涼亭，透過竹編藝術營造人文與實用兼具的休憩空間，地方再添一處新地景，更獲「建築園冶獎」肯定。

農委會水土保持局指出，當年921地震重創南投，新故鄉文教基金會災後投入埔里鎮桃米社區重建營造，從日本空運來台以紙管搭建的紙教堂更成為當地指標地景，該分局則協助社區復育青蛙、蝴蝶、螢火蟲等動植物，並推動發展生態旅遊。

水保局南投分局今年更執行桃米社區休憩空間營造工程，由建築師甘銘源創意設計，在紙教堂園區附近荷花田打造2座竹構涼亭「夢蝶亭」與「蝶夢亭」，其屋頂除採竹編藝術，更以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置。

水保局南投分局表示，夢蝶亭原型大葉馬兜鈴，蝶夢亭則是歐蔓，兩種都是台灣原生種植物，更是蜂蝶喜愛的重要食草植物，而以此設計打造，符合埔里以蝶造鎮的核心價值，從上方俯看，就像2片超大的心型葉，從不同角度呈現多元景致。

但因使用大量竹材，每根竹管的彎曲角度都不同，相當考驗竹藝施工技術，但建築團隊不僅成功打造藝術人文與實用兼具的休憩空間，甚至將竹管編號，未來養護維修能單獨抽換，因此榮獲今年「建築園冶獎」，也為桃米生態村增添新地景。

水保局南投分局以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置竹構涼亭，從上方俯看「蝶夢亭」，就像超大的細長心型葉。圖／讀者提供
水保局南投分局以台灣原生種植物大葉馬兜鈴、歐蔓的葉子為造型建置竹構涼亭，從上方俯看「蝶夢亭」，就像超大的細長心型葉。圖／讀者提供
南投縣埔里桃米生態村內以台灣原生種植物「歐蔓」為造型打造的「蝶夢亭」，從側邊看起來像隻大型昆蟲。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里桃米生態村內以台灣原生種植物「歐蔓」為造型打造的「蝶夢亭」，從側邊看起來像隻大型昆蟲。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里桃米生態村內以台灣原生種植物大葉馬兜鈴為造型打造的「夢蝶亭」，從側邊看起來有點像隻大型昆蟲。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里桃米生態村內以台灣原生種植物大葉馬兜鈴為造型打造的「夢蝶亭」，從側邊看起來有點像隻大型昆蟲。記者賴香珊／攝影
水保局南投分局透過竹編藝術在埔里桃米生態村內營造人文與實用兼具的休憩空間，不僅為地方再添一處新地景，也獲「建築園冶獎」肯定。記者賴香珊／攝影
水保局南投分局透過竹編藝術在埔里桃米生態村內營造人文與實用兼具的休憩空間，不僅為地方再添一處新地景，也獲「建築園冶獎」肯定。記者賴香珊／攝影
水保局南投分局透過竹編藝術在埔里桃米生態村內營造人文與實用兼具的休憩空間，不僅為地方再添一處新地景，也獲「建築園冶獎」肯定。記者賴香珊／攝影
水保局南投分局透過竹編藝術在埔里桃米生態村內營造人文與實用兼具的休憩空間，不僅為地方再添一處新地景，也獲「建築園冶獎」肯定。記者賴香珊／攝影

建築 埔里 教堂

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