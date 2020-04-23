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台中推商圈消費券 樂樂小㕑加碼憑券滿百送招牌皮薩

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
樂樂小㕑配合市府商圈消費券，加碼滿百送皮薩。圖/樂樂小廚提供
樂樂小㕑配合市府商圈消費券，加碼滿百送皮薩。圖/樂樂小廚提供

台中市政府搶先推出「商圈消費券」豐原太平洋百貨「樂樂小廚」消費滿百元就加碼送一份披薩，防疫期才有的小確幸。

台中市政府推出商圈20元消費券，豐原區的「樂樂小廚」加碼配合，即日起至6月30日止，只要憑「台中市商圈20元消費券」在樂樂小廚消費滿100元以上，就加碼送「樂樂獨享披薩pizza一份」每桌限定贈送一份。

「樂樂小㕑」負責人洪啟生，他與團隊當年打造全台第一個步行街「精明一街」商圈，又在三義創辦綠葉方舟園區，擔任執行長。新進駐豐原太平洋百貨公司，引進自創新品牌「樂樂小廚」是豐原廟東商圈特約店家之一。

市府推出商圈消費券，要如何取得呢?舉凡在商圈限定特約店家內單筆消費200元送20元商圈消費券、滿400元送40，以此類推，每人最高贈送上限200元，數量有限送完為止!即日起到6月底止。

樂樂小㕑有歐陸美食、牛排海鮮、義麵披薩、咖啡甜點等。電話：04-25201028

樂樂小㕑配合市府商圈消費券，加碼滿百送皮薩。圖/樂樂小廚提供
樂樂小㕑配合市府商圈消費券，加碼滿百送皮薩。圖/樂樂小廚提供

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