封城兵推醫療首重篩檢！台中60診所當防疫志願軍

台中市基層診所因應新冠肺炎疫情，發起成立「防疫志願軍大隊」今天成立，並由台中市衛生局長曾梓展授旗，目前已有60多名診所醫師響應參與。曾梓展說明，兵推演練在醫療部份，最重要是提升篩檢，一旦封城後，市府會配合中央，另外選擇適當地點成立集中篩檢站，邀請基層診所醫師出來，到集中篩檢站協助大量篩檢。感謝基層醫護人員配合防疫政策超前部署，提升篩檢的量能，讓大部份的醫療院所免於暴露在感染的風險下。

台中市衛生局今天舉辦「防疫志願軍大隊」授旗典禮，包括大台中醫師公會理事長魏重耀、台中市醫師公會理事長陳文候、大台中診所協會理事長林釗尚、台中市診所協會理事長廖文鎮，以及台中都診所協會理事長蘇主光等人都與會，曾梓展為30名診所醫師志願軍代表授旗，齊聲宣誓，高喊「我們準備好了！」

衛生局長曾梓展說，逾6成返台的民眾先到基層診所就醫，診所在第一線防疫，照顧好輕症患者，才能保障在大醫院重症、疑似個案篩檢、確診個案治療才能維持住，避免醫療體系的崩盤。

曾梓展說明，兵推演練在醫療部份，最重要是提升篩檢，及時通報，必要時，陽性個案能迅轉移到專責醫院負壓隔離病房治療，只有堅強的醫療體系能夠撐住，民眾才能安心，不致造成民眾恐慌或失控行為。

曾梓展指出，一旦封城後，市府會配合中央，另外選擇適當地點，做好防護成立集中篩檢站，邀請基層診所醫師出來，到集中篩檢站協助大量篩檢。

大台中診所協會理事長林釗尚說，他和台中都診所協會理事長蘇主光等人聯合發起號召成立台中市基層診所防疫志願軍大隊，不到一周就有超過60多名醫師報名，懷著滿腔熱忱投入疫戰，後續視疫情發展，只要有需求，可隨時配合中央政策協助相關防疫作為。

大台中醫師公會理事長魏重耀說，只要政府防疫政策需要，基層診所醫師都是熱血的，「早就準備好了！」個人診所的業績都不在考量之列，以國民健康、政府政策為主。

台中市醫師公會理事長陳文候說，一旦封城、大量病例增加，透過防疫志願軍大隊增加市府設置的集中篩檢站篩檢的量能，懷疑有病毒感染者都到集中篩檢站採檢，專責醫院則擴大收治確診病患的量能，讓大部份的醫療院所免於暴露在感染的風險下。

曾梓展說，目前台中疫情部份是很穩定，醫療整備部份，台中市102個負壓隔離病房，有六成可以使用，一般隔離病房超過150床，目前使用率不到五成，量能是夠的；目前基層診所門診量能足夠提供民眾相關的服務。