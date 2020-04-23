盼不到彰化鐵路高架化 議員批縣府未積極補正文件

彰化市鐵路高架化政策啟動歷經近10年，縣民期盼卻遲未動工，時代力量彰化縣議員吳韋達今天指出，1年多來中央3次要求縣府取得議會同意函，內容應包含地方政府配合財源與可行性評估，縣府卻遲未辦理，讓進度鬼打牆，縣府回應，彰化縣交通建設每年配合款編列7、8億元，公路建設陸續完成後，經費會以軌道建設為重心，可依規畫辦理。

彰化市鐵路高架化從2011年啟動，歷經3任縣長，因審查作業要點裡要求地方政府須取得縣議會同意函，以示支持這項重大軌道建設，縣府在前縣長卓伯源、魏明谷任內都向議會做過專案報告獲得支持，去年底終於順利通過初審。

但包括行政院、交通部去年底、今年初陸續要求針對議會同意函內容補正，縣府考量新一屆議員，又在本屆臨時會提案，但吳韋達今開記者會指出，彰化市鐵路高架化需要89.7億的地方配合款，依照10年建設期，每年彰化縣必須找出近9億的財源，然而今年4月送進議會提案的內容中完全沒有提到如何籌措，這也是中央要求應加上的評估報告，若未補正即使議會通過此次同意函提案，送入中央換來的也將是再一次的退件。

彰化縣府工務處長林漢斌說，收到補正通知後，不斷與交通部協調，相關規劃都會在議會做專案報告時完整說明，縣府目前進行可行性評估，經費變動大，後續還須由交通部接手辦綜合規劃和環境影響評估，縣府再配合辦都市計畫變更，到時完整工程經費確定後，才依年分期編列。

彰化縣目前交通建設經費以執行公路建設為主，4年後相關建設完成後，彰化交通建設配和款會和六都一樣將重心移到軌道建設，縣府也持續籌措財源。