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台中「兵推」要封城？ 市府：內部演練不影響市民生活

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布25日上午進行防疫兵推，傳出要封城，市民緊張。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布25日上午進行防疫兵推，傳出要封城，市民緊張。記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕宣布25日上午進行「台中市因應新冠疫情擴大管制兵棋推演」消息傳出，不少民眾誤以為要「封城？」市府研考會表示，地點在市府的市政廳，內部作業，不會影響市民生活。盧秀燕說，疫情變化莫測「我們還是要做最壞的打算、最好的準備」有備無患。

市長盧秀燕說，其實從三月底，市府已防疫活動預演兩次，明天上午舉行正式兵推演習。她說，原則上，疫情防治還算OK，還不到要封城鎖國的那一天，但有備無患總比沒有準備好，所以市府要作最壞的打算、最好的準備，她強調「兵推」只是政府的準備作業，市民不要驚慌。

研考會指出，明天傍晚會在市府內部進行預演，周六上午則在市府的市政廳正式兵推演練，兵推沒有實際的管制措施，是會議演練，不會影響市民的生活。

疫情 盧秀燕 封城 演習 台中市 新冠肺炎

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