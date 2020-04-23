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中市一線防疫人員裝備兩樣情 有人僅口罩、有人全副武裝
疫情因軍艦確診與接觸者足跡四散有社區感染危機，台中市衛生、環保、民政、經發局等防疫工作人員忙得人仰馬翻，但議員邱素貞發現，第一線消毒清潔人員穿戴防護裝備不一，有的只戴口罩、有的「全副武裝」上陣，要求市府重視更第一線防疫人員安全，提供必要裝備。
市議員邱素貞表示，截至22日止，全球確診數達263萬1912例，死亡則是18萬3309例；台灣出現首例確診病例迄今全台感染人數有426例，其中台中市確診數有40人。
邱素貞指出，因磐石軍艦出現確診個案後，緊急召回集合地點多在學校與商圈附近，成疫情破口，連日台中市府派清潔隊及消毒大隊至接觸場所展開全面消毒。
但參與清潔消毒行程者向邱素貞反應，個人防疫裝備「參差不齊」，有的只發給口罩，做簡便防護，同行參與執行防疫單位人員卻全身「全副武裝」，有防護頭盔、防護面罩、防毒面具，連手套、防護鞋等裝備樣樣俱全，讓人憂心自己成為被感染受害者。
邱素貞說，第一線防疫人員很辛苦，包括衛生、環保、民政、經發、警政等單位都投入，公務員工作量爆表，基層里幹事每天出動關懷居家檢疫人員，大家無怨無悔付出，但市府應檢討強化防疫裝備，增加護目鏡、手套甚至面罩、防水隔離衣，降低疫情執行過程中的任何風險。
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