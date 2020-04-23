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出口受阻花價多少？官員花農促銷避談母親節康乃馨價格
彰化縣是花的故鄉，也是國產康乃馨最大產地，種植面積約35公頃，占全國總面積約90％，今年受到新冠肺炎疫情影響，外銷量大幅萎縮，各種花卉供過於求，今天彰化縣政府和農政單位聯手推廣康乃馨等大宗花卉 ，絕口不提花價，只呼籲消費者多多購買。
農糧署中區分署長楊宏瑛說，政府推出花卉產業紓困與振興方案，農民與農企最高可貸款1500萬元，無論新、舊貸款都享一年免息；振興方案包括到小學舉辦插花教學，國民從小培養美感、增加全聯等多個實體通路賣花、在國內大型空間布置花卉、結合廟宇增加供花敬獻神佛。
彰化縣康乃馨主要產地田尾鄉，鄉農會已幫農民低溫運送8萬枝康乃馨，今天和縣政府、田尾鄉公所合辦「春暖花開 美麗的力量 馨心向農」宣傳活動，與會的農政單位和農民不談花價，都說「跟去年差不多」。縣長王惠美請民眾踴躍購買國產花卉，幫助農民共度難關
今年田尾鄉花卉產區首次舉辦康乃聲花田遊賞活動，鄉農民董韋志開放面積約1000坪的康乃馨花田打卡，只看不摘，維護費每人100元，董韋志贈送一把5枝多花型的康乃馨。
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