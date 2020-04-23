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降雨易溪水暴漲 林管處籲勿闖台版「土耳其棉堡」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門，管制遊客進入。圖／東勢林管處提供
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門，管制遊客進入。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工程，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其棉堡，意外爆紅，湧入大量遊客人潮。東勢林管處雖已於溪床便道設置簡易伸縮拉門，管制遊客進入，但仍有部分遊客無視擅自潛入溪中戲水拍照。東勢處提醒汛期即將來臨，降雨易造成溪水暴漲，遊客應避免進入危險水域，維護自身安全。

東勢林管處指出，有鑑於民眾擅自進入行水區，致身陷危險而不自知，為維護民眾安全，已於溪床便道設置簡易伸縮拉門加以管制，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域以及上游降雨，溪水會突然暴漲，對遊客產生危害，民眾勿強行攀越或從他處進入溪床行水區域。

東勢林管處強調，汛期即將到來，山區常有降雨情形，於烏石坑溪上游溪水恐瞬間暴漲，為避免發生憾事，請民眾務必注意安全，不要進入水域以免發生危險。

林務局東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工程，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其棉堡，意外爆紅。圖／東勢林管處提供
林務局東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工程，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其棉堡，意外爆紅。圖／東勢林管處提供
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門加以管制，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域以及上游降雨。圖／東勢林管處提供
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門加以管制，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域以及上游降雨。圖／東勢林管處提供
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門加以管制，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域以及上游降雨。圖／東勢林管處提供
東勢林管處已於溪床便道設置簡易伸縮拉門加以管制，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域以及上游降雨。圖／東勢林管處提供

土耳其棉堡 台中市

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