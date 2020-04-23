中彰投苗縣市首長防疫視訊會議 彰化縣分享防疫作為

新冠肺炎疫情嚴峻，中彰投苗縣市首長今天以視訊舉行區域聯合防疫簽署儀式，彰化縣副縣長洪榮章代表彰化縣長王惠美參加，洪榮章在會議中分享縣內防疫作為，也強調希望透過4縣市合作，擴大防疫量能。

洪榮章說，中彰投苗跨縣市就學、就業的往來人口多，4縣市已是一個共同生活圈，這次10項合作案都與民眾生活有關，也是目前彰化在推動的工作，彰化縣在今年1月28日率全國之先規定民眾進出醫院全面強制佩戴一般外科口罩，縣內醫療機構感染管制整備也全面就緒，3月31日本縣獲中央指定為「長照機構新冠肺炎群聚事件兵演」全國示範縣市，結合縣內醫療單位及長照機構共同演練，對抗疫情。

在疫情應變策略方面，也超前佈署，提出七大策略，包括專責應變醫院清空收治準備、依生活圈設置疫病專區/特診、集中檢疫/隔離所、基層醫院輕症重症分流、日常就醫之保全與維持（通訊與遠距醫療）、高風險團體/場所之感染控制及健康管理及社會距離之社區防護網及宣導。

此外，彰化縣對居家檢疫鄉親除了啟動防疫旅館、防疫計程車、24小時居家關懷中心並親自送居家關懷包外，更針對居家檢疫者全面採檢及要求縣內餐飲業者全面配戴口罩，防微杜漸。

洪榮章也提到，因應疫情對各行各業的嚴重衝擊，縣府協助企業紓困，推出「彰化縣幸福圓夢貸款計畫」，提供一年免利息、降稅及減租等措施，減輕急需資金週轉的縣內中小企業及商號的負擔，考量目前紓困方案太複雜，縣府團隊協助與輔導業者申辦紓困經費，也在縣府網頁首頁成立防疫專區，提供詳細的紓困振興資訊。