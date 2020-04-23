民進黨南投縣主委改選掀茶壺風暴 立委羅美玲退選

民進黨南投縣黨部主任委員選舉，參選人之一的立委羅美玲今天卻拋出震撼彈，聲明退出主委選舉，原因是一再遭攻擊抹黑，讓民進黨縣黨部也措手不及，對羅美玲的聲明相當驚訝。縣黨部主委蘇昱誠說，這是南投縣首次有立委參選縣黨部主委，黨員對羅美玲都有很高期待，將請黨中央出馬協調，希望羅打消退選念頭，繼續為南投打拚。

羅美玲今天上午發退選聲明，表示對於5月24日縣黨部主委改選，出現許多紛爭十分憂心。她參選主委以來，從未批評對手或有任何攻擊文宣，卻一再受到抹黑及攻擊，讓民進黨團結形象受到嚴重考驗。她深受民進黨栽培，爭取主委是為服務黨員，增進南投福祉，而非權力之爭。民進黨內人才濟濟，有多位優秀同志參選主委，她也尊重和肯定，為了黨內團結，決定退出主委選舉，希望黨內停止攻擊、團結一致。

羅美玲的聲明，讓黨內茶壺風暴浮上檯面，蘇昱誠說，今天是黨內改選號次抽籤，原本他高高興興主持抽籤，沒想到看到羅美玲的聲明，他整個人都愣住，立刻和羅美玲聯繫，瞭解退選原委。

針對羅美玲聲明遭抹黑攻擊，蘇昱誠說，之前有聽說有耳語和攻擊文宣，他也請3名主委參選人務必公平、理性選舉，維持民主選舉風範，如有確實違反黨內選舉規定，也會依規定公平處置。

因為黨內選舉已經號次抽籤，依程序羅美玲候選人身分不會因退選受到影響，因此蘇昱誠希望羅美玲打消退選念頭，繼續參選到底；羅美玲態度堅定，表示已經聲明退選，為了政治誠信，就算當選主委，她也會請辭。

蘇昱誠說，羅美玲擔任不分區立委3個月以來，問政認真也為南投爭取福祉，也是縣黨部首次有立委參選主委，黨員都對羅美玲有很高期待，萬一羅當選又辭職，又要補選主委，對黨內團結又是一大傷害。他將請黨中央協調，勸羅美玲打消退選念頭。而今天的主委選舉號次抽籤，1號是簡百聰（草屯鎮民代表）、2號羅美玲（民進黨不分區立委）、3號陳癸佑（水里鄉長）。