大里仁愛醫院受贈發燒篩檢站 確保醫護安全

要對抗新冠病毒疫情，醫院需要有完善的防疫設備。台中扶輪社上午特別捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。

包括台中扶輪社廖勝揮社長、仁愛醫療財團法人廖仁董事長及大里仁愛醫院郭振華院長等一同為發燒篩檢站揭牌；表示雙方將一起對抗疫情，為民眾健康把關。

發燒篩檢站位於急診室入口旁，共規劃採檢區、X光檢驗區、等待區及預留戶外看診區，皆為獨立空間，材質堅固且設備齊全，為醫護人員提供一個安全又舒適的工作環境。

另外，房間內設有負壓設備與紫外線消毒燈，能排放空氣讓房間內保持負壓狀態，病患在候診時可用手機掃描房間內QR CODE加入急診防疫群組聯繫，醫師可以通訊診療方式問診。

另於各診間也皆設有無線對講機，萬一有特殊緊急狀況，可用手機與防疫群組聯繫或用房間內無線對講機呼叫通話。病患離開後，可立即使用紫外線消毒。