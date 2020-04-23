快訊

直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

大里仁愛醫院受贈發燒篩檢站 確保醫護安全

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中扶輪社上午特別捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／
台中扶輪社上午特別捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／

要對抗新冠病毒疫情，醫院需要有完善的防疫設備。台中扶輪社上午特別捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。

包括台中扶輪社廖勝揮社長、仁愛醫療財團法人廖仁董事長及大里仁愛醫院郭振華院長等一同為發燒篩檢站揭牌；表示雙方將一起對抗疫情，為民眾健康把關。

發燒篩檢站位於急診室入口旁，共規劃採檢區、X光檢驗區、等待區及預留戶外看診區，皆為獨立空間，材質堅固且設備齊全，為醫護人員提供一個安全又舒適的工作環境。

另外，房間內設有負壓設備與紫外線消毒燈，能排放空氣讓房間內保持負壓狀態，病患在候診時可用手機掃描房間內QR CODE加入急診防疫群組聯繫，醫師可以通訊診療方式問診。

另於各診間也皆設有無線對講機，萬一有特殊緊急狀況，可用手機與防疫群組聯繫或用房間內無線對講機呼叫通話。病患離開後，可立即使用紫外線消毒。

廖仁本身即是台中扶輪社資深社員，他說社友們一向熱心公益不落人後，平時即捐贈獎學金鼓勵經濟弱勢勤奮向學的學生，舉凡地方上需要配合協助之處，更是義不容辭伸出援手，這次更感謝他們體恤大里仁愛醫院所有醫謢人員的辛勞，捐贈設立發燒篩檢站，關懷社區民眾的健康。

台中扶輪社上午捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／大里仁愛醫院提供
台中扶輪社上午捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／大里仁愛醫院提供
台中扶輪社上午捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／大里仁愛醫院提供
台中扶輪社上午捐贈大里仁愛醫院一座戶外發燒篩檢站，讓醫護能有更安全的工作環境，也確保民眾的健康。圖／大里仁愛醫院提供

發燒 紫外線 疫情

延伸閱讀

移動式貨櫃採檢站 台南防疫兼顧安全效率

韓國瑜全面篩檢4000醫護 醫批沒必要：乾脆每天篩

台南新冠肺炎貨櫃採檢站今啟用 黃偉哲：省時、安全

禁假、禁休、危險支援… 3成醫護缺隔離衣

相關新聞

中橫便道多處落石 搶修後中午班次恢復通行

中橫便道因今日清晨持續降雨，便道內數處持續落石，考量通行安全，預防無預警落石，今日早班7點時段暫不放行，經派員清除搶修，...

出口受阻花價多少？官員花農促銷避談母親節康乃馨價格

彰化縣是花的故鄉，也是國產康乃馨最大產地，種植面積約35公頃，占全國總面積約90％，今年受到新冠肺炎疫情影響，外銷量大幅...

影／口罩14天制今第2輪首日 沒排隊盛況、藥局變好買

今天是全國健保藥局販售實名制口罩14天制第二輪的首日，台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，今天也是從上午...

影／中彰投苗四首 簽署中部共同生活圈防疫合作聲明

中彰投苗4縣市上午舉辦區域聯合防疫的視訊會議，台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱及彰化縣副縣長洪榮章簽署中部...

中部四首長聯防強化防疫合作 創造區域防疫量能最大化

新冠肺炎疫情嚴峻，為聯合鄰近縣市進行區域聯合防疫合作，台中市長盧秀燕今邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌...

影／中彰投苗縣防疫合作 林明溱：確保南投沒新增病例

中彰投苗四縣市首長，今天上午透過視訊會議簽署「中部共同生活圈防疫合作聲明」，相互支援環境消毒所需物資及設備、防疫專車支援...

台中市25日舉行兵棋推演 強化防治疫情

台中市長盧秀燕指出，疫情變化莫測，市府至今已召開19次防疫會議丶兩次演習，預計本周六上午舉辦兵棋推演，藉整合資源、擴大管...

防疫期能不能去拜拜? 中市府推宮廟即時參拜影像分流

防疫期間，台中市政府與11家宮廟合作，提供現場參拜即時影像，今天起民眾可至市府民政局網站「宮廟防疫即時看」專區點選廟宇即...

疫情延燒！鹿港模範母親表揚暫緩 鎮長逐戶頒獎給阿嬤

新冠肺炎疫情影響，鹿港鎮公所取消慶祝母親節表揚模範母親活動，鎮長許志宏改為親自到各里的模範母親家裡拜訪，致贈賀匾與禮物，...

台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

上週六國防部18日緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，台中市有兩個集合點，但選在學校門口，鄰近3所學校，其中台中科大公告，師生只要...

注意！雨勢不斷中橫便道多處落石 今早7點班次暫不放行

公路總局第二工程處谷關段指出，中橫便道因今日凌晨持續降雨，便道內數處持續落石，考量通行安全，預防無預警落石，今日早班7點...

台中組合屋業者打造「檢疫掛號亭」 每座要價17萬

疫情嚴峻，台中組合屋業者看好防疫商機，推出「檢疫掛號亭」，分為掛號區及篩檢區，透過健保卡可查病患旅遊史，並形成獨立區隔，...

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

影／彰化無薪假 、資遣二千多人 員榮醫療提供工作機會

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。