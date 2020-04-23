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戶外分流遊農村 水保局推13條深度體驗路線

中央社 / 南投縣23日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，針對防疫期間休閒需求，水保局南投分局以分流預約策略，以日月潭為中心開發13條具特色的農村深度體驗遊程。

行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合作推出「跟著蝴蝶去旅行」，針對日月潭周圍農村社區聯合開發13條極具特色的深度體驗遊程，結合豐富生態景觀、日月潭紅茶產業、友善耕作農特產品、特色文化等，展現農村活力。

水土保持局南投分局今天舉辦宣傳記者會，南投分局長陳榮俊表示，今年受疫情影響，民眾對於外出旅遊難免有擔憂，因此，特別在地形開闊的埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉規劃13條遊程，以日月潭為中心，透過預約控制人數，降低人潮群聚感染風險。

陳榮俊介紹說，遊程包含帶領遊客拜訪保育類黃裳鳳蝶、在香菇生長的木頭上尋找鍬形蟲、到鯉魚潭池畔品嚐特色蝴蝶餐點，或是讓小朋友來看山茶籽如何變身苦茶油，也可觀察台灣白魚如何與茭白筍共生並體驗自採茭白筍樂趣，或是夜間欣賞滿山飛舞的螢火蟲。

紅茶是日月潭所在地魚池鄉重要農業，陳榮俊說，遊程也以魚池鄉紅茶為主軸，融入生態保育、食農教育、深度體驗，讓旅客認識紅茶品種、體驗採茶、揉茶、烘茶及品嚐紅茶風味餐，更多介紹可到臉書（Facebook）粉絲專頁「農村小童」、「農萊」查詢。

日月潭 疫情 食農教育

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